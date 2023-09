Rubina Dilaik, gagnante de Bigg Boss 14, CONFIRME sa grossesse ; partage des photos montrant son baby bump

Rubina Dilaik est un nom assez populaire dans l’industrie de la télévision. L’actrice a acquis une immense renommée avec la série Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki. Elle a joué une femme trans dans la série. Plus tard, elle a participé à Salman Khanle spectacle Grand patron 14 avec son mari Abhinav Shukla. L’actrice a remporté l’émission et s’est inscrite parmi les candidats Bigg Boss les plus appréciés de tous les temps. Eh bien, Rubina est désormais prête à entrer dans une nouvelle phase de sa vie. L’actrice est enceinte et a hâte de devenir bientôt mère.

Rubina Dilaik CONFIRME sa grossesse

Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent sur la grossesse de Rubina Dilaik. Une vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle le baby bump de Rubina Dilaik était visible. Mais c’est maintenant que l’actrice a confirmé la nouvelle de sa grossesse. Elle a profité de son compte Instagram pour partager des photos de ses dernières vacances avec son mari, Abhinav Shukla, affichant son baby bump. En légende, elle a révélé qu’ils sont prêts à parcourir le monde en famille et qu’ils sont prêts à accueillir bientôt le petit voyageur. Rubina et Abhinav pouvaient être vus posant sur un yacht. L’actrice porte une tenue athleisure confortable. Cette lueur de grossesse sur son visage est clairement visible alors qu’elle berce son adorable baby bump. Abhinav Shukla a également l’air le plus heureux.

Des célébrités comme Sriti Jha, Nia Sharma, Chetna Pandey, Aastha Gill, Himanshi Khurana et bien d’autres ont commenté pour féliciter le couple pour cette grande nouvelle.

Consultez le message de Rubina Dilaik ci-dessous :

C’est en 2018 que Rubina Dilaik et Abhinav Shukla se sont mariés. Ils ont eu un magnifique mariage au milieu des collines. Apparemment, ils sont sortis ensemble pendant sept longues années avant de franchir le pas. Cependant, leur relation a traversé une période difficile puisque c’est dans Bigg Boss 14 que Rubina Dilaik a avoué qu’ils envisageaient de se séparer. C’est la raison pour laquelle ils sont entrés dans Bigg Boss 14 pour donner une seconde chance à leur relation et cela a fonctionné. L’heureux couple est désormais prêt à accueillir son premier enfant dans ce monde. Un grand bravo à Rubina et Abhinav de l’équipe BollywoodLife. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute.