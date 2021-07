Rubina Dilaik et son mari Abhinav Shukla assisteront-ils au mariage de Rahul Vaidya-Disha Parmar ? | Nouvelles des gens

New Delhi : l’un des couples les plus mignons de l’industrie de la télévision, Rahul Vaidya et la dame Disha Parmar, devraient se marier le 16 juillet.

Tel que cité par News 18, récemment, lors d’une conférence de presse de Khatron Ke Khiladi 11, lorsque Rahul a été interrogé sur les listes d’invités et s’il avait également invité ses collègues concurrents de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik et Abhinav Shukla ?

Partageant son point de vue, Rahul Vaidya a déclaré :« Il y a beaucoup de restrictions en ce moment. Mais honnêtement, je veux vraiment inviter tout le monde. Il y a aussi beaucoup d’amis de Khatron Ke Khiladi que je veux vraiment inviter pour la cérémonie, mais combien pouvez-vous vraiment appeler pour un mariage intime de 50 personnes. De plus, j’ai mes propres parents qui attendent depuis longtemps d’assister à ce moment. Ma mama ji, mami, nani, chachi viennent toutes pour le mariage. Je parviens toujours à appeler d’autres personnes d’une manière ou d’une autre et je fais toujours partie de la liste des invités, alors s’il vous plaît, bénissez-nous tous les deux. »

Pour les inconnus, la camaraderie de Rahul avec Rubina et Abhinav n’a jamais été celle de copains à l’intérieur de la maison. Le trio était souvent à couteaux tirés pendant leur passage dans la série.

Récemment, Rahul et Disha ont été aperçus chez Bhavna Jasra. Le duo a eu une belle impression d’argile à la main pour célébrer leur union. Tout au long du processus, Rahul a chanté « mere haath mein » du film « Fanaa » et a joué Aamir Khan et Kajol dans les rôles principaux. Il est sorti en 2006.

Rahul a avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha Parmar a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.