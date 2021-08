Rubina Dilaik et Abhinav Shukla se fixent des objectifs majeurs pour leur couple dans les dernières photos de leurs vacances à la plage

Depuis leur passage dans l’émission de téléréalité controversée » Bigg Boss 14 « , Rubina Dilaik et Abhinav Shukla sont devenus l’un des couples de télévision dont on parle le plus sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs passionnés des médias sociaux, Rubina et Abhinav, traitent souvent leurs fans avec de superbes photos d’eux-mêmes en solo et en couple.

Mercredi, Rubina Dilaik et Abhinav Shukla ont laissé tomber des photos scintillantes de leurs vacances à la plage à Goa, donnant des objectifs majeurs au couple alors qu’ils posaient pour quelques clics heureux ensemble.

Rubina a partagé un carrousel de photos semblant toutes heureuses d’être en compagnie de son mari Abhinav, s’amusant à fond dans cette destination balnéaire pittoresque. Sur les photos, alors que Rubina est vêtue d’un maillot de bain quatre pièces bleu poudré, Abhinav arborait un look décontracté – un short et un t-shirt blanc sans manches et à col rond bien ajusté.

Découvrez les images ici :

Pour les inconnus, Rubina avait révélé lors de son passage dans » Bigg Boss 14 « , qu’elle a finalement remporté, qu’Abhinav et elle se dirigeaient vers un divorce et que la série était leur façon de donner une dernière chance à leur relation.

Les choses se sont bien passées pour Rubina et Abhinav car ils ont passé plusieurs semaines à l’intérieur de la maison et hors de leur zone de confort. Les deux se sont soutenus l’un l’autre et ont apporté un soutien émotionnel en cas de besoin pendant le spectacle, ce qui les a rapprochés, les a aidés à se débarrasser de leurs différences et a renforcé leur lien.

Sur le plan professionnel, Rubina joue actuellement le rôle de Soumya dans « Shakti Astitva Ke Ehsaas Ki », tandis qu’Abhinav a récemment terminé sa deuxième émission de télé-réalité, « Khatron Ke Khiladi » saison 11.