Rubina Dilaik, enceinte, révèle ce qu’Abhinav Shukla ressent à l’idée de devenir papa ; partage les détails de la babymoon

L’actrice de télévision Rubina Dilaik et son mari Abhinav Shukla attendent leur premier enfant. Ils passent du temps à Los Angeles lors d’une petite lune. L’actrice a déclaré dans une vidéo qu’Abhinav et elle se lancent dans un nouveau chapitre de leur vie. Elle a dit que c’était une nouvelle spéciale dans leur vie. Les spéculations selon lesquelles Rubina Dilaik serait enceinte circulaient depuis longtemps. Tout a commencé après que les deux hommes ont été aperçus devant un bâtiment abritant une maternité. L’actrice s’était moquée des rumeurs selon lesquelles ils s’étaient rendus dans un bureau et seraient désormais plus vigilants sur les établissements présents dans un local.

Rubina Dilaik admet être nerveuse

L’actrice a dit qu’elle était nerveuse mais Abhinav Shukla est excitée et apprécie tout le processus. Elle a dit qu’ils sont à court de mots, car ils vivent quotidiennement de nouveaux défis et de nouvelles émotions. Rubina Dilaik a déclaré qu’ils avaient passé un moment détendu à Los Angeles. Il semblerait que l’actrice se soit vraiment détendue. Rubina Dilaik a déclaré qu’elle avait besoin de temps pour comprendre cette nouvelle phase de sa vie. L’actrice a déclaré qu’elle souhaitait explorer les possibilités de ce qu’elle pouvait faire alors qu’elle se dirigeait vers un nouvel avenir.

Rubina Dilaik et Abhinav Shukla sont des objectifs de couple

Les deux hommes ont toujours dit qu’ils aimeraient beaucoup voyager avant de s’installer avec un enfant. Rubina Dilaik l’avait également dit sur Bigg Boss 14. Mais le couple continue d’explorer ensemble, une promesse qu’ils se sont faite. Cette fois, même leur enfant à naître ressent l’envie de voyager de ses parents. Félicitations au couple!