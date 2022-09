Rubina Dilaik et Abhinav Shukla forment le couple puissant de l’industrie de la télévision. Ils sont entrés ensemble dans Bigg Boss et ont prouvé que leur lien était aussi fort qu’un roc. Rubina Dilaik est maintenant candidate à Jhalak Dikhhla Jaa 10. L’actrice Shakti: Ek Astitiva Ke Ehsaas Ki impressionne les juges ainsi que le public avec ses performances puissantes. Sur les réseaux sociaux, elle est souvent à la mode alors que les fans sont époustouflés par son talent de danseuse. Mais cette fois-ci, elle fait la une des journaux à cause d’un troll.

Rubina Dilaik réplique à un troll

Rubina Dilaik a pris son compte Twitter et a réagi à un article dans lequel son mari Abhinav Shukla a parlé de recevoir des messages menaçants d’un troll. Rubina Dilaik était agitée mais soulagée car après un an de harcèlement, le troll a été retrouvé par la police. Dans le message, elle a également écrit comment quelqu’un essaie désespérément de les distinguer et que ces trolls sont payés. Comme un vrai patron dur à cuire, Rubina a riposté au troll et au cerveau derrière lui en disant: “Puissiez-vous VIVRE EN PAIX”. Découvrez son message ci-dessous:

Souvent je ne fais pas attention aux trollers ! Mais après un an de harcèlement et de menaces constants, nous avons compris que ces trolleurs (PAYÉS) ne sont qu’un pion pour quelqu’un qui nous déteste TELLEMENT qu’il vit constamment dans un enfer qui veut que nous nous séparions ! Puissiez-vous VIVRE EN PAIX pic.twitter.com/2JCAycw6xX Rubina Dilaik (@RubiDilaik) 14 septembre 2022

Dans une interview avec Etimes, Abhinav Shukla a déclaré qu’il était soulagé que le troll ait été retrouvé. Le troll avait ciblé non seulement lui et Rubina, mais aussi leurs amies, les membres de leur famille et plus encore. Abhinav a partagé qu’ils avaient reçu des messages désagréables de nature criminelle. Il a également déclaré: “Il a accusé mes amies d’avoir une liaison avec moi, a menacé de leur jeter de l’acide et les a fait écraser.” Eh bien, c’est un soulagement !