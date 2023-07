Rubina Dilaik brûle Internet en bikini floral sexy, regardez

La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, est très active sur Instagram et continue de partager ses photos et vidéos sur Instagram pour donner à ses fans un aperçu de sa vie personnelle.

La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, est l’une des actrices de télévision les plus populaires du pays ces jours-ci. L’actrice chaude et sexy bénéficie d’un bon nombre de fans sur les réseaux sociaux et est extrêmement populaire parmi ses fans pour son sens de la mode audacieux et son attitude diabolique. Il est indéniable que Rubina Dilaik est l’une des rares célébrités en Inde à aimer s’exprimer. Rubina Dilaik est souvent confrontée à une brutale pêche à la traîne en ligne pour avoir exprimé son opinion.

Rubina Dilaik est très active sur Instagram et continue de partager ses photos et vidéos sur Instagram pour donner à ses fans un aperçu de sa vie personnelle. Depuis que Rubina Dilaik bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram, la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales en un rien de temps. Maintenant, une vieille vidéo de Rubina Dilaik est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle la star de Bigg Boss peut être vue en train de passer du bon temps sur une plage portant un bikini floral chaud et sexy. Rubina Dilaik avait partagé la vidéo l’année dernière et elle a reçu plus de 3 lakh likes jusqu’à présent.

Il y a quelques semaines, Rubina Dilaik faisait la une des journaux car elle avait eu un accident de voiture. Son mari Abhinav Shukla a partagé la nouvelle sur Twitter et a critiqué ceux qui utilisent des téléphones portables en conduisant et sautent les feux de circulation alors qu’il partageait quelques photos des deux voitures impliquées dans l’accident.

Côté travail, Rubina Dilaik a été vue pour la dernière fois à Jhalak Dikhhla Jaa 10 et elle était la 1ère dauphine. Rubina a fait ses débuts d’actrice avec l’émission populaire Chotti Bahu. Elle a joué le rôle de Soumya Singh dans Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki. Rubina Dilaik a remporté Bigg Boss 14 en 2020.