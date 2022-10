Rubina Dilaik, Ayesha Singh, Sumbul Touqeer Khan et d’autres actrices de télévision sans maquillage

Diwali approche à grands pas et tout le monde est très excité pour le festival des lumières. Talkign sur l’industrie du divertissement bourdonne également en permanence avec des nouvelles crépitantes et les fans ont hâte d’avoir des nouvelles à chaque minute. De Nysa Devgn se fait troller pour avoir l’air ivre à Ranveer Singh-Deepika Padukone absent des fêtes de Diwali et plus encore; Voici un aperçu des principales nouvelles de divertissement tendance de la journée.

Ranveer Singh et Deepika Padukone sont absents de toutes les fêtes de Diwali

Ranveer Singh et Deepika Padukone semblent absents de toutes les grandes fêtes de Diwali cette année. Eh bien, les fans se demandent pourquoi le couple n’apparaît pas ensemble. Ranveer a voyagé en raison de ses engagements professionnels et sa femme Deepika se repose pendant un certain temps. Lis.

Nysa Devgn se fait troller pour avoir l’air ivre

La fille de Kajol et Ajay Devgn, Nysa Devgn, a été aperçue en ville avec Orhan Awatramani et une autre bande de garçons alors qu’elle assistait à une fête. Les internautes ont massivement trollé l’enfant star pour son look ivre. Lis

Mika Singh SLAMMED pour “maltraitance d’enfants” alors qu’il apparaît avec Riva Arora, 12 ans, dans un clip vidéo

Après Karan Kundrra, le chanteur Mika Singh a été présenté avec Riva dans un vieux clip et les internautes l’ont critiqué pour avoir fait une vidéo avec un enfant de 12 ans. Cette vieille vidéo de Riva avec Mika le montre en train de danser et de mettre sa main sur la taille de la fille et il a donc été critiqué pour ce geste. Lis

Merci Dieu vs Ram Setu billetterie réservation à l’avance

Les films d’Ajay Devgn et d’Akshay Kumar, Dieu merci contre Ram Setu, étaient au coude à coude en réservant à l’avance au box-office il y a environ 2 jours, selon les rapports. La marge de différence est très mince et il ne sera pas possible de dire quel film devance l’autre dans la course au box-office de Diwali. Lis

Siddhant Chaturvedi et Navya Nanda ont photobombé par erreur Aishwarya Rai et le selfie d’Abhishek Bachchan

Les amants présumés Siddhant Chaturvedi et Navya Naveli Nanda ont été filmés alors qu’ils étaient occupés à se séparer à Manish Malhotra Diwali bash. La photo de selfie parfaite d’Aishwarya Rai Bachchan et d’Abhishek Bachchan a été photobombée par Siddhant Chaturvedi et Navya Nanda par erreur. Lis