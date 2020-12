Le leader des déchets intelligents et du recyclage renforce son engagement en faveur d’une action environnementale et climatique urgente

New York, NY, 15 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Rubicon, une société de logiciels qui fournit des solutions intelligentes de déchets et de recyclage aux entreprises et aux gouvernements du monde entier, est fière d’annoncer qu’elle a rejoint The Climate Pledge, une initiative de protection de l’environnement co-fondé par Amazon et Global Optimism. Les signataires de cet engagement s’engagent à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2040, dix ans avant l’objectif fixé dans l’Accord de Paris sur le climat des Nations Unies.

Rubicon a été fondée il y a plus de dix ans avec une mission simple: mettre fin aux déchets. L’entreprise transforme l’industrie des déchets en aidant ses partenaires à s’éloigner du modèle de décharge hérité et à adopter des solutions circulaires qui ralentissent l’accumulation de déchets et de leurs sous-produits nocifs, qui incluent d’importantes émissions de carbone. Rubicon a été l’une des premières et est devenue l’une des plus grandes sociétés certifiées B au monde, obtenant sa certification pour la première fois en 2012. Avec chaque recertification depuis lors, le score B Corp de Rubicon a augmenté, et en 2017 et En 2018, l’entreprise a reçu le prix Best for the World pour la gouvernance. Puis, en 2018 et à nouveau en 2019, Rubicon a été nommée Best for the World for Environment en reconnaissance des pratiques environnementales et de développement durable de l’entreprise.

«Nous pensons que le changement climatique fait partie des problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté aujourd’hui, ce qui fait de notre adhésion à The Climate Pledge un moment déterminant pour Rubicon. C’est notre déclaration d’alliance dans la lutte contre le changement climatique et une réaffirmation de la mission de notre entreprise », a déclaré David Rachelson, Chief Sustainability Officer chez Rubicon. «Chaque jour, notre équipe travaille sans relâche aux côtés de nos partenaires pour réduire l’accumulation de déchets et atténuer son impact néfaste sur l’environnement.

Le modèle commercial de Rubicon contribue directement à la réduction des émissions car l’entreprise ne possède ni ne gère de décharges, qui, selon les statistiques, sont le troisième émetteur de méthane aux États-Unis. Selon une étude récente de la Fondation Ellen MacArthur, le passage de l’économie à un modèle circulaire pourrait éliminer 3,7 milliards de tonnes de CO2e en 2050. L’empreinte carbone de l’entreprise est également réduite par rapport à ses concurrents du secteur, car flotte de véhicules de collecte et d’élimination des déchets.

Grâce à de nouvelles innovations de modèle d’entreprise, à l’adoption accrue de technologies et d’outils de données, et en identifiant et en adaptant des solutions qui accélèrent la transition vers une économie circulaire, Rubicon et ses partenaires réduiront encore les effets néfastes des émissions de carbone sur la biodiversité de la planète et les écosystèmes naturels. et son climat.

«En signant The Climate Pledge, des entreprises du monde entier travaillent ensemble pour protéger notre planète des effets catastrophiques du changement climatique», a déclaré Kara Hurst, vice-présidente d’Amazon pour le développement durable dans le monde. «Nous sommes ravis d’accueillir Rubicon au sein de la communauté The Climate Pledge, alors qu’ils se joignent à notre engagement à être zéro carbone net d’ici 2040, une décennie avant l’Accord de Paris.

De plus, en tant que signataire de The Climate Pledge, Rubicon s’engage à:

Mesurer et déclarer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre

Mettre en œuvre des stratégies de décarbonation conformes à l’Accord de Paris grâce à de véritables changements et innovations dans les affaires, y compris des améliorations de l’efficacité, des énergies renouvelables, des réductions de matériaux et d’autres stratégies d’élimination des émissions de carbone

Prendre des mesures pour neutraliser les émissions restantes avec des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes et socialement avantageuses pour atteindre des émissions de carbone annuelles nettes nulles d’ici 2040

«Le fait d’inscrire notre nom à cet engagement confirme à nouveau notre engagement à créer une planète plus propre, plus saine et plus sûre pour toute l’humanité», a poursuivi Rachelson. «Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés des autres entreprises qui ont signé The Climate Pledge dans cette mission mondiale la plus urgente.»

À propos de Rubicon

Rubicon est une société de logiciels qui fournit des solutions intelligentes de gestion des déchets et de recyclage aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. En utilisant la technologie pour stimuler l’innovation environnementale, l’entreprise aide à transformer les entreprises en entreprises plus durables et les quartiers en lieux de vie et de travail plus verts et plus intelligents. La mission de Rubicon est de mettre fin au gaspillage en aidant ses partenaires à trouver une valeur économique dans leurs flux de déchets et à réaliser en toute confiance leurs objectifs de développement durable. En savoir plus sur www.rubicon.com.

Le premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) de Rubicon, Vers un avenir sans gaspillage, est disponible à l’adresse www.rubicon.com/esg-report/.

