Rubiales, le chef de la Fédération espagnole suspendu, déclare qu’il démissionnera suite au scandale du baiser

Le président suspendu de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a annoncé dimanche qu’il démissionnerait de son poste en raison du scandale provoqué par son baiser sur les lèvres d’une joueuse de la Coupe du monde féminine. « Je vais (démissionner), oui, parce que je ne peux pas continuer mon travail », a déclaré Rubiales dans une interview à l’émission télévisée « Piers Morgan Uncensored ». « (Ma famille et mes amis) me disent ‘Luis, tu dois te concentrer sur ta dignité et continuer ta vie. Sinon, tu vas nuire aux personnes que tu aimes et au sport que tu aimes’. » Rubiales, 46 ans, a déclenché une réaction mondiale après avoir embrassé de force la milieu de terrain Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles qui a suivi le triomphe de l’Espagne à la Coupe du monde à Sydney le 20 août.

Le chef a été suspendu provisoirement par la FIFA pour 90 jours, tandis que le parquet espagnol a porté plainte contre lui pour agression sexuelle et coercition en début de semaine.

Hermoso, 33 ans, a déposé mardi une plainte auprès du Tribunal national, accusant formellement Rubiales d’agression sexuelle.

Dans une lettre envoyée dimanche soir par Rubiales à la fédération, il a également annoncé qu’il démissionnait de son poste de vice-président de l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

« Après la suspension rapide effectuée par la FIFA, et le reste des procédures ouvertes contre moi, il est évident que je ne pourrai pas réintégrer mon poste », a déclaré Rubiales dans la lettre.

« Insister sur l’attente et s’y accrocher ne contribuera à rien de positif, ni pour la fédération ni pour le football espagnol.

« Entre autres choses, parce qu’il existe des pouvoirs en place qui empêcheront mon retour. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)