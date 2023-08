Rubiales devrait démissionner, Klopp promet de garder Salah, et plus encore : l’actualité du football – en direct

il y a 1 mois 06h35 HAE Eh bien, c’est inattendu. De nombreuses agences de presse et médias ont sauté le pas et ont publié des articles selon lesquels le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, avait démissionné de son poste. Mais apparemment non. Ses divagations n’étaient pas un discours de démission mais une longue excuse sur ce qu’il a fait et sur la manière dont il ne sera pas expulsé.



il y a 5 mois 06h31 HAE Luis Rubiales ne démissionne pas Luis Rubiales ne démissionne PAS ! 🚨Luis Rubiales crie à plusieurs reprises qu’il ne va pas se retirer, qu’il se battra jusqu’au bout. · »Je dis, qu’ai-je fait ? Est-ce qu’un bisou consensuel suffit à me sortir d’ici ? Je me battrai jusqu’au bout. » – Chasseur Semra (@SemraHunter) 25 août 2023

il y a 8 mois 06h27 HAE Il parle toujours… et rend les choses encore pires. Luis Rubiales fustige le « faux féminisme » comme un « fléau en Espagne » lors de son discours de démission. pic.twitter.com/HdC0XS8EAT -DW Sports (@dw_sports) 25 août 2023



il y a 14 mois 06.21 HAE En savoir plus sur Rubiales… 🚨Luis Rubiales : ·Il dit que le baiser était plus un bisou qu’un baiser « un pico más que un beso ». Il dit qu’il n’y a pas de position de domination ·Il double la mise et appelle cela un baiser MUTUTAL, CONSENTUEL et spontané ·Il dit que « le faux féminisme est un fléau pour la société » – Chasseur Semra (@SemraHunter) 25 août 2023



il y a 18 mois 06h18 HAE Il semble que Pedro Rocha ait remplacé Luis Rubiales à la présidence de la fédération espagnole.. Plus de détails ci-dessous de Semra Hunter, qui était sur le podcast Football Weekly de mardi. 🚨Luis Rubiales : ·Remerciant tous ceux qui l’ont soutenu, il estime qu’il y a plus de gens qui lui ont montré leur soutien que qui se sont prononcés contre lui. ·Son explication pour lui avoir attrapé l’entrejambe – « J’étais tellement excité que j’ai perdu le contrôle », et le geste était dirigé vers Vilda « olé tus 🥚 » – Chasseur Semra (@SemraHunter) 25 août 2023



il y a 23 mois 06.13 HAE C’est comme si Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), annonce sa démission. Il y a une vidéo en direct ici. Les médias espagnols suggèrent également que le manager Jorge Vilda pourrait également partir. Luis Rubiales.



il y a 26 mois 06h10 HAE Alors que les spéculations sur son avenir se poursuivent, Mo Salah a publié cette photo. Que lisons-nous alors là-dedans ? Je ne suis pas sûr mais c’est un look fort ; J’aime ça. pic.twitter.com/niiIFa8rDd –Mohamed Salah (@MoSalah) 24 août 2023



il y a 30 mois 06.06 HAE L’Angleterre reste quatrième au classement féminin FIFA après avoir atteint la finale de la Coupe du monde le week-end dernier. L’Espagne, qui a battu l’Angleterre 1-0 en finale à Sydney, grimpe de quatre places pour se classer deuxième, la Suède, demi-finaliste, prenant pour la première fois la première place devant les États-Unis, qui chutent à la troisième place. L’Écosse est 23e, la République d’Irlande 24e, le Pays de Galles 29e et l’Irlande du Nord 47e. (Médias PA)



il y a 36 mois 06h00 HAE Après un début de blog plutôt négatif, changeons d’ambiance. Lisez cet article optimiste de Paul MacInnes. Au-delà des sandwichs aux crevettes : les footballeuses poussent au changement | Paul MacInnes En savoir plus



il y a 43 mois 05h52 HAE Quelques nouvelles sur les blessures impliquant Manchester United et Chelsea. L’un est pertinent pour les équipes fantastiques ; l’autre ne le fait sûrement pas. Le défenseur de Manchester United, Luke Shaw, manquera la rencontre d’Old Trafford de samedi contre Nottingham Forest et le déplacement du week-end prochain à Arsenal. Un communiqué du club disait : « Luke Shaw a subi une blessure qui l’exclura des prochains matchs. Le problème musculaire est toujours en cours d’évaluation, mais l’arrière gauche anglais devrait être indisponible pendant plusieurs semaines. À Stamford Bridge, Mykhailo Mudryk est le dernier joueur de Chelsea à être croqué. L’attaquant ukrainien manquera le match à domicile de ce soir contre Luton. Aucune nouvelle sur le problème, mais le patron Mauricio Pochettino ne semble pas trop inquiet. « Ce n’est pas un gros problème. Nous devons attendre une semaine ou peut-être quelques jours.



il y a 52 min 05h44 HAE Préparez-vous à être indigné. Oof, cela pourrait provoquer une véritable indignation dans les pubs. Mike Dean admet avoir évité l’appel du VAR pour épargner « plus de chagrin » à l’arbitre la saison dernière En savoir plus



il y a 1h 05h37 HAE Klopp en dit plus sur l’argent saoudien qui afflue dans le jeu et leur mercato qui ne se ferme que le 20 septembre. « Ce n’est pas cool pour nous, c’est clair. Si nous voulons un joueur de Wigan, disons, nous y allons et nous en payons le prix. Pareil en Bundesliga, etc. Maintenant, il y a un niveau supérieur et ce n’est pas génial mais cela fait partie du business. Je ne suis pas sûr que vous puissiez changer cela. « Ce qui rend cela impossible à gérer, c’est que notre fenêtre de transfert se ferme et qu’elle reste ouverte. Ensuite, nous jouons jusqu’au 1er janvier et voici notre équipe, nous avons ce problème. Je me souviens de quelque chose comme ça en Russie il y a longtemps. Ce n’était pas de l’argent complètement fou. C’est nouveau et stimulant. Je suis presque sûr que la FIFA pourrait [change their deadline] mais je ne suis pas sûr qu’ils le veuillent.



il y a 1h 05h29 HAE Klopp minimise les spéculations sur Salah Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, est parti tôt avec sa conférence de presse et il n’est pas surprenant d’apprendre que la première question qu’il a dû répondre concernait de nouvelles histoires liant Mo Salah à un passage à la Saudi Pro League. Certains rapports indiquent que le champion saoudien Al Ittihad serait prêt à faire de Salah l’un des joueurs les mieux payés au monde avec un salaire d’environ 1,5 million de livres sterling par semaine. Mais Klopp insiste sur le fait que Salah est engagé « à cent pour cent » envers Liverpool. Rejetant les nouvelles spéculations, a déclaré Klopp. « C’est toujours un peu difficile de parler d’histoires médiatiques car il n’y a rien à dire pour le moment. Nous n’avons pas d’offre, Mo Salah est toujours un joueur de Liverpool, évidemment pour tout ce que nous faisons, il est essentiel et le sera. Il n’y a rien là-bas. S’il y avait quelque chose, la réponse serait non. Ma philosophie de vie est que je pense à un problème quand je l’ai. Pour le moment, il n’y a absolument rien. J’ai déjà dit que s’il y avait quelque chose, la réponse serait non.



il y a 1h 05h19 HAE Luis Rubiales s’apprête à démissionner Une autre affaire importante aujourd’hui concerne Luis Rubiales, président de la fédération espagnole de football (RFEF).. Des rapports suggèrent que l’homme de 46 ans envisage de démissionner aujourd’hui après avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire de la FIFA en relation avec sa conduite lors de la finale de la Coupe du monde féminine à Sydney dimanche. La radio espagnole Cadena Ser a annoncé jeudi que Rubiales allait perdre son emploi après avoir fait l’objet de vives critiques pour avoir embrassé l’Espagnole Jennifer Hermoso sur les lèvres lors de la remise du trophée. Nous attendons des nouvelles à ce sujet peu après 11 heures BST ce matin, car il vient de se rendre à la réunion de la RFEF au moment où nous parlons. Le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, démissionnera alors que la Fifa enquête sur le baiser final de la Coupe du monde. En savoir plus Luis Rubiales arrive au siège de la RFEF à Madrid. Photographie : Juan Carlos Hidalgo/EPA

