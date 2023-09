Rubiales a payé 25 millions de dollars à Piqué pour le transfert de la Supercoupe en Arabie Saoudite

Luis Rubiales est de nouveau scruté à la loupe suite à la preuve qu’il a payé Gerard Pique et sa société, Kosmos, pour aider à déplacer la Supercopa de España en Arabie Saoudite. Lors d’un stream sur Twitch, Gerard Pique a révélé que Rubiales avait contacté Kosmos pour déplacer le tournoi hors d’Espagne. Ce faisant, la Fédération espagnole de football a gagné des millions de dollars.

« La RFEF nous a engagés pour aller à l’étranger pour rechercher des options possibles pour remporter la Super Coupe d’Espagne », a déclaré Pique lors d’une conférence de presse diffusée sur son compte Twitch. publication espagnole El Confidentiel a interrogé la star espagnole sur les liens professionnels qu’il entretenait avec Luis Rubiales. En réponse, Piqué a reconnu un accord préalable qu’il avait avec Rubiales l’autorisant à négocier avec l’Arabie Saoudite. La Fédération espagnole a nié l’implication de Piqué pendant des années. À l’époque, Piqué était encore un joueur actif à Barcelone. Piqué a reçu une commission de 25 millions de dollars pour avoir noué des relations entre le football espagnol et l’Arabie saoudite. À titre de comparaison, le FC Barcelone n’a reçu que 8 millions de dollars dans le cadre de l’accord entre les deux qui a transféré la Supercoupe au Moyen-Orient.

En réponse à ses propres propos, Gerard Pique a demandé à un juge de se rétracter. Le juge enquête sur les relations de Pique avec Luis Rubiales au milieu du départ de l’ancien responsable du football espagnol. Dans cette lettre au juge, Pique a déclaré que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Plutôt que de conclure un accord avec la RFEF, Piqué et Kosmos n’ont signé qu’un engagement avec l’Arabie Saoudite.

Pique et RFEF se cachent derrière le fait que l’Arabie Saoudite a payé la commission de Pique. Cependant, selon El Confidentiel, tout échange de fonds n’est pas possible sans Rubiales. En d’autres termes, RFEF a payé Pique pour rendre cet accord possible.

Piqué reçoit 25 millions de dollars de la RFEF dans le cadre d’un accord en Supercoupe, pas de l’Arabie Saoudite

Piqué n’est pas dans une position trop précaire. Son entreprise qui gagne une telle somme est connue depuis plus d’un an. Toutefois, il était entendu que l’Arabie Saoudite payait cette commission. Kosmos, la société d’événements sportifs de Pique, a aidé la Fédération espagnole à gagner environ 45 millions de dollars à chaque fois que la Supercopa de España se déroule en Arabie Saoudite.

Des rapports précédents indiquaient que Rubiales accordait à Pique un traitement préférentiel. Cependant, il semble désormais que le traitement ait pu provenir du football espagnol et non de l’Arabie Saoudite. Il s’agit donc d’une utilisation abusive des fonds de la Fédération pour rémunérer un acteur actif pour négocier un accord.

PHOTO : IMAGO / AFLOSPORT