Rubi Rose se déshabille en costume d’anniversaire pour le jour du gâteau

Joyeux anniversaire, Rubi !

Méchant professionnel Rubi Rose a célébré son 26e anniversaire en se déshabillant et en servant du gâteau dans une photo sexy qui a fait le tour des médias sociaux tout en lançant Libra SZN pour tous ceux qui l’observent.

Rose, qui gagne beaucoup d’argent sur OnlyFans, continue de briller en tant que trappeuse de soif de premier plan qui est constamment accusée de faire son travail, ce qu’elle a nié lors d’une apparition sur le Grands faits podcast.

L’aspirant rappeur a initialement évoqué les rumeurs de chirurgie esthétique dans une longue diatribe sur Twitter en mars dernier.

J’ai toujours été très maigre, sans seins, et je me sentirais comme un petit garçon alors j’essaierais de m’habiller sexy et de montrer mes fesses pour être plus féminines. Mais j’ai pris environ 20 livres l’année dernière et maintenant je suis aussi gros que de la merde 🥲😇

-Rubi Rose (@RubiRose) 8 mars 2022