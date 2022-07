Ruben Vinagre: Everton prête le défenseur du Sporting Lisbonne | Nouvelles du centre de transfert

Everton a signé le défenseur du Sporting Lisbonne Ruben Vinagre pour un prêt d’une saison.

L’international portugais polyvalent des moins de 21 ans, qui peut jouer en tant qu’arrière gauche ou arrière gauche, a passé cinq ans aux Wolves entre 2017 et 2022, dont le premier a été prêté par Monaco.

Le club portugais a ensuite transformé le prêt du joueur de 23 ans en un transfert permanent cet été, avant de rejoindre l’équipe de Frank Lampard, qui a également la possibilité d’acheter le joueur à la fin de la saison prochaine.

Vinagre est le deuxième joueur à arriver à Goodison Park cet été après la signature de James Tarkowski sur un libre de Burnley.

“C’est un rêve devenu réalité de rejoindre un grand club comme Everton”, a déclaré Vinagre à evertontv. “L’opportunité de travailler avec de très bons joueurs et un très bon entraîneur à Frank Lampard m’a donné envie de signer.

Image:

Ruben Vinagre célèbre après avoir marqué l’un de ses trois buts avec les Wolves





“Le manager est une légende du football. Tout le monde le connaît et l’opportunité de travailler avec lui et d’apprendre de lui et de quelqu’un comme Ashley Cole – l’un des meilleurs arrières gauches du football – est très importante pour moi.

“Kévin [Thelwell] était important aussi, car il me connaît très bien depuis que nous avons travaillé ensemble chez Wolves. Il m’a expliqué la fière histoire d’Everton et les qualités qu’il faut ici car c’est un très grand club et il faut tout donner pour les supporters.

“Je donne tout pour mes coéquipiers. Je veux toujours gagner parce que c’est le seul moyen. C’est pourquoi je suis venu à Everton : gagner. Ce sont mes caractéristiques.

“Je suis bon avec le ballon, j’aime attaquer et aussi récupérer le ballon – j’aime tout faire dans le jeu !

“Je me souviens que Goodison Park est un stade très difficile à jouer pour les adversaires à cause de l’atmosphère. Maintenant, c’est bien d’être du côté des fans d’Everton. J’ai hâte de commencer.”

Pendant ce temps, Lampard a déclaré à propos de la nouvelle signature: “J’ai hâte de travailler avec Ruben cette saison. C’est un joueur avec une expérience en Premier League qui ajoutera de la qualité et de la profondeur à notre équipe. Il est important d’avoir de la concurrence pour les places et de faire entrer Ruben. nous donne plus d’options.”

Calendrier d’Everton: Lampard commence à domicile contre Chelsea sur Sky

Everton débutera sa campagne de Premier League 2022/23 avec la visite de Chelsea à Goodison Park – en direct sur Sports du ciel – alors que Frank Lampard affronte son ancien club à la recherche d’un début de saison gagnant.

Richarlison a marqué le seul but du match lors de la dernière rencontre des deux équipes en avril pour déclencher une série de 10 points en cinq matchs, ce qui a préservé le statut de premier plan d’Everton pour une 69e saison consécutive. Le jeu est en direct Sports du ciel à 17h30 le 6 août.

Les Toffees espèrent éviter de telles craintes de relégation cette fois-ci et devront faire face à des voyages à Aston Villa (13 août), Brentford (27 août) et Leeds (30 août) après le lever de rideau de la saison – avec un match à domicile contre Nottingham. Forest (20 août) pris en sandwich entre un mois d’ouverture mouvementé.

Le premier derby du Merseyside de la saison aura lieu le 3 septembre à Goodison, le match inverse à Anfield tombant le 11 février. Le dernier match d’Everton avant la pause pour la Coupe du monde est à Bournemouth le 12 novembre.

La saison de Premier League reprend le lendemain de Noël avec Everton accueillant les Wolves, tandis que leur campagne se termine le 28 mai avec l’arrivée de Bournemouth dans le Merseyside.