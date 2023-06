Ruben Neves: les loups acceptent des frais de 47 millions de livres sterling avec l’équipe saoudienne d’Al Hilal pour vendre le milieu de terrain portugais | Nouvelles du football

Les loups ont convenu d’un montant de 47 millions de livres sterling avec l’équipe saoudienne d’Al Hilal pour vendre le milieu de terrain Ruben Neves.

Les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème et Neves est ouvert au transfert après le blocage d’un transfert potentiel à Barcelone.

Neves a dit Sports du ciel vers la fin de la saison qu’il voulait jouer au football de la Ligue des champions alors qu’il abordait l’incertitude concernant son avenir.

« Voyons ce qui va se passer. Je dis toujours la même chose, j’aime vraiment être ici. Mais je ne cache jamais que je veux jouer au football en Ligue des champions », a-t-il déclaré.

Le capitaine des Wolves, Neves, a admis qu’il avait une énorme décision à prendre pendant l’intersaison car il veut réaliser son rêve de football en Ligue des champions.



« Dans le football, vous devez viser vos objectifs principaux et ce sera une décision énorme pour moi et ma famille. »

Neves pourrait devenir la dernière star à passer en Saudi Pro League





Le joueur de 26 ans, dont le contrat à Molineux doit expirer l’été prochain, avait également été lié à Manchester United lors des récentes fenêtres de transfert.

Le milieu de terrain portugais Neves a marqué six buts et enregistré une passe décisive en 35 matches de Premier League pour les Wolves au cours de la saison de Premier League 2022/23.

Il est arrivé aux Wolves de Porto en juillet 2017 et a joué 253 fois pour le club.

Neves deviendrait le dernier joueur de haut niveau à rejoindre la Saudi Pro League, sur les traces de son coéquipier international Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al Nassr en décembre dernier.

Karim Benzema a terminé son déménagement à Al Ittihad plus tôt cet été





L’ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema, vainqueur du Ballon d’Or en titre, a également été transféré en Arabie saoudite cet été. Le joueur de 35 ans a signé pour Al Ittihad, qui est entraîné par l’ancien patron des Wolves Nuno Espirito Santo, après avoir mis fin à son séjour de 14 ans avec le Real Madrid.

Les rapports suggèrent que le trio de Chelsea N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly et Hakim Ziyech suscitent l’intérêt de l’Arabie saoudite, tandis que Riyad Mahrez de Man City est une autre cible potentielle pour les clubs de l’État du Golfe.

Ceferin: Saudi Pro League pas de menace pour le football européen

Le football européen ne devrait pas avoir peur d’un exode de joueurs vers l’Arabie saoudite, déclare le président de l’UEFA Aleksander Ceferin



Le football européen ne devrait pas avoir peur d’un exode de joueurs vers les clubs saoudiens, a déclaré dimanche le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, suggérant que le pays faisait une erreur en investissant dans des stars en fin de carrière.

Ronaldo et Benzema ont pris des centaines de millions de dollars pour rejoindre des clubs saoudiens cette année et des offres similaires ont été faites à Lionel Messi et Luka Modric. Ils se sont combinés pour remporter tous les Ballon d’Or décernés depuis 2008 et tous sont âgés d’au moins 35 ans.

D’autres joueurs devraient suivre après la nationalisation effective de quatre grands clubs saoudiens ce mois-ci lorsqu’ils sont devenus majoritaires par l’opération de richesse souveraine du Fonds d’investissement public présidée par le prince héritier Mohammad bin Salman.

Le diffuseur néerlandais NOS a demandé à Ceferin s’il avait peur d’un exode de joueurs et a répondu avec insistance : « Non, non, non. »

« Je pense que c’est surtout une erreur du football saoudien », a déclaré le président de l’UEFA dans une interview diffusée dimanche.

« Pourquoi est-ce un problème pour eux? Parce qu’ils devraient investir dans des académies, ils devraient amener des entraîneurs et ils devraient développer leurs propres joueurs. »

Il a ajouté : « Le système d’achat des joueurs qui ont presque mis fin à leur carrière n’est pas le système qui développe le football. C’était une erreur similaire en Chine quand ils ont tous amené des joueurs en fin de carrière. »

