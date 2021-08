Ruben Loftus-Cheek: Thomas Tuchel n’est pas sûr du milieu de terrain mais dit qu’il peut décider de son propre avenir | Actualités footballistiques

Thomas Tuchel dit que Ruben Loftus-Cheek peut « décider de son propre avenir » et gagner une place dans l’équipe première de Chelsea la saison prochaine.

Loftus-Cheek, qui a fait ses débuts à Chelsea en 2014, mais a vu ses progrès entravés par une blessure, a passé la saison dernière en prêt à Fulham alors qu’ils étaient relégués de la Premier League.

Des rapports suggèrent que Chelsea cherche à se débarrasser du joueur de 25 ans cet été, mais l’entraîneur-chef Tuchel dit que Loftus-Cheek a l’opportunité de faire ses preuves avant la nouvelle saison.

« Il est trop tôt pour juger Ruben », a déclaré Tuchel après que Chelsea ait battu Arsenal lors d’un match amical de pré-saison aux Emirats. « Il a tout entre ses mains. Il peut décider de son propre avenir. »

Loftus-Cheek prévoit de rester à Stamford Bridge et a promis que ce serait la saison « j’ai commencé à courir » à Chelsea.

« J’ai eu la saison dernière comme une saison où je peux trouver mes marques, et c’était vraiment comme ça au début », a-t-il déclaré au site Internet de Chelsea. « J’avais du mal mentalement et je devais me concentrer uniquement sur la prise de risques à l’entraînement et retrouver cette sensation.

« Mais c’est finalement arrivé et je me débrouillais très bien dans les matchs, donc j’ai eu ma blessure et j’ai eu une saison maintenant pour me mettre en forme et avoir confiance en mon corps et cette saison est l’endroit où j’ai commencé à courir. »

















« Je me sens vraiment en forme maintenant et fort, et j’espère que les blessures resteront à l’écart », a ajouté Loftus-Cheek. « La saison dernière a été ma première saison complète sans blessure, ce qui est très positif pour moi, car j’avais toujours des ennuis.

« Même si j’étais en forme, je serais absent pendant une semaine ou quelques jours, je ratais quelques matchs, mais la saison dernière était bonne pour mon corps d’être en forme à chaque séance d’entraînement et disponible pour chaque match. »

Tuchel évanoui sur l’avenir de Zouma

Kurt Zouma a joué 13 fois toutes compétitions confondues depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à Chelsea



Le défenseur Kurt Zouma, qui est la principale cible de West Ham cet été, a été lié à un transfert loin de Stamford Bridge alors que Chelsea poursuit un accord pour Jules Kounde de Séville.

Tuchel était timide lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir de Zouma, déclarant: « Kurt vient d’une situation très différente [to Loftus-Cheek].

« Il est avec l’équipe depuis six mois et je sais ce qu’il peut donner à l’équipe. Il a fait partie d’une demi-saison très réussie.

« Il a eu des décisions difficiles contre lui, donc la situation n’est pas la même que Ruben. »