Ruben Loftus-Cheek: l’AC Milan en pourparlers pour signer le milieu de terrain de Chelsea | Nouvelles du football

L’AC Milan est en pourparlers avec Chelsea au sujet de la signature du milieu de terrain Ruben Loftus-Cheek.

Loftus-Cheek a encore un an sur son contrat à Stamford Bridge mais a la possibilité de le prolonger d’un an.

Le joueur de 27 ans a semblé dire au revoir aux fans lorsqu’il a été remplacé lors du match nul 1-1 de Chelsea contre Newcastle dimanche.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Chelsea et Newcastle



Plus tôt ce mois-ci, Sky Italy a signalé l’intérêt de Milan, les Rossoneri étant « prudemment optimistes » quant à la conclusion d’un accord pour l’international anglais.

Loftus-Cheek a disputé 155 matches avec Chelsea depuis ses débuts en 2014 et a remporté la Premier League, la Ligue Europa et la Super Coupe de l’UEFA pendant son séjour au club.

Mauricio Pochettino: Chelsea nomme l’ancien patron de Tottenham comme entraîneur-chef

Frank Lampard dit que les normes collectives auxquelles il s'attendrait à Chelsea n'étaient pas là lorsqu'il a assumé pour la première fois le rôle de gardien à Chelsea



La nouvelle survient après que Chelsea a confirmé que l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, prendrait son poste de manager vacant à partir du 1er juillet lundi.

L’Argentin de 51 ans, qui a signé un contrat de deux ans à Stamford Bridge avec l’option d’une autre année, revient en Premier League après des périodes précédentes à la tête des Spurs et de Southampton, succédant à Graham Potter, qui a été licencié à la début avril après moins de sept mois à la tête.

Frank Lampard, qui a dirigé Chelsea par intérim jusqu’à la fin de la saison après le limogeage de Potter, a quitté le club.

Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez et Sebastiano Pochettino feront partie de l’équipe d’entraîneurs de Pochettino à Stamford Bridge.

S'exprimant lors du Monday Night Football en 2020, le nouveau manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a expliqué sa philosophie du football et l'importance d'avoir des joueurs heureux



Le déménagement a du sens – mais aucune des parties ne peut se permettre d’échouer

Joe Shread de Sky Sports :

« Alors que Mauricio Pochettino sera sans aucun doute ravi de revenir en Premier League et que Chelsea sera ravi d’avoir obtenu un manager de son pedigree, la nomination de l’Argentin compte beaucoup pour les deux parties.

« Fait inhabituel pour un manager dont le précédent passage en Premier League s’est terminé par son limogeage par Tottenham il y a près de quatre ans, le stock de Pochettino reste élevé dans l’élite, la régression des Spurs depuis sa sortie aidant à expliquer pourquoi.

Melissa Reddy pense que Mauricio Pochettino serait une nomination réussie pour Chelsea, insistant sur le fait que les Blues ont besoin d'un but et d'une direction après une saison chancelante.



« Mais alors que le joueur de 51 ans est à juste titre félicité pour le travail qu’il a accompli aux Spurs, culminant avec leur première finale de la Ligue des champions en 2019, il n’a finalement pas réussi à apporter l’argenterie tant attendue dans le nord de Londres au cours de son séjour de cinq ans en charge – le genre de record qui ne sera pas toléré à Chelsea.

« Pochettino a mis fin à sa sécheresse de trophées personnels au Paris Saint-Germain, remportant la Coupe de France en 2021 et la Ligue 1 un an plus tard, mais il a également été limogé par les géants français et est sans travail depuis l’été dernier.

« Cela fait longtemps qu’un entraîneur d’élite s’éloigne du quotidien de la gestion du club, alors que le fait qu’Unai Emery soit encore à Arsenal et que Frank Lampard vient tout juste de commencer son premier passage à la tête de Chelsea à l’époque de la sortie des Spurs de Pochettino montre combien de temps il a été absent de la Premier League.

Mason Mount a pris le temps de marcher autour d'un Stamford Bridge vide après le dernier match de Chelsea de la saison – disait-il au revoir au Bridge ?



« La pression sur Pochettino est claire – mais elle pèse encore plus lourd sur les épaules de ses nouveaux employeurs. Depuis leur rachat l’été dernier, Todd Boehly et Behdad Eghbali ont supervisé l’une des saisons les plus chaotiques et infructueuses de l’histoire récente de Chelsea.

« Après avoir vu leur décision de limoger l’entraîneur-chef vainqueur de la Ligue des champions Thomas Tuchel et de le remplacer par Graham Potter de manière spectaculaire, les propriétaires ont besoin de Pochettino – qui sera la cinquième personne à prendre en charge un match de Chelsea en moins de 12 mois – pour justifier leur foi. »