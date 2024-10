Ruben Gallego et Kari Lake s’affronteront lors d’un débat pour le Sénat de l’Arizona

PHÉNIX — PHÉNIX (AP) — Rubén Gallego et Lac Kari se réunissent mercredi pour le seul débat de la course au Sénat de l’Arizona, un affrontement qui survient alors que les électeurs commencent à voter dans une compétition qui aidera à déterminer le contrôle du Sénat américain.

Lac, un bien connu ancien présentateur de journal télévisé et chéri de la droite populistea essayé mais a eu du mal à se redéfinir depuis sa défaite dans la course au poste de gouverneur en 2022.

Gallego, un Membre du Congrès démocrate représentant en grande partie les zones latino-américaines de Phoenix, a utilisé son avantage financier sur Lake pour diffuser des publicités mettant en avant son service militaire et son histoire personnelle plutôt que son bilan progressiste au Congrès.

Le débat, qui sera diffusé en direct sur la plupart des chaînes de télévision de l’État à 21 heures HAE, offre à Lake une chance de réinitialiser une course où les sondages et les observateurs suggèrent qu’elle est modestement à la traîne. Pour Gallego, c’est l’occasion de se présenter aux électeurs qui ne le connaissent pas encore.

Les deux candidats s’efforcent de conquérir une petite part du Républicains et indépendants conservateurs qui sont ouverts à diviser leur vote entre les parties. Ce groupe a joué un rôle déterminant dans la montée des démocrates en Arizona, qui est passé d’un bastion républicain à un État champ de bataille au cours de la dernière décennie.

Ils se sont battus pour concentrer les électeurs sur le territoire qui leur était le plus favorable.

Pour Gallego, il s’agit du droit à l’avortement après qu’une décision de la Cour suprême de l’État a interdit pratiquement tous les avortements jusqu’à ce que le législateur le ramène à 15 semaines. Lake s’est prononcé favorablement en faveur de limites plus strictes.

Lake préfère parler de la frontière américano-mexicaine. Elle dresse un tableau désastreux du trafic de drogue et du trafic d’êtres humains, et elle relie Gallego aux passages frontaliers enregistrés et aux scènes de désordre sous l’administration du président Joe Biden. Elle souligne ses commentaires antérieurs critiques à l’égard d’un mur frontalier.

Lake est un partisan indéfectible de l’ancien président Donald Trump et son mensonge selon lequel il a perdu les élections de 2020 à cause de la fraude. Elle n’a jamais admis qu’elle avait perdu sa propre course au poste de gouverneur en 2022 et a continué à lutter contre le résultat devant les tribunaux même après avoir lancé sa campagne au Sénat. Par ailleurs, elle a tenté sans succès de convaincre les tribunaux, notamment la Cour suprême des États-Unis, d’interdire l’utilisation des machines à voter électroniques.

Elle a également souligné le divorce de Ruben Gallego en 2016 avec Kate Gallegoqui est aujourd’hui maire de Phoenix. Notant que le mariage a pris fin des semaines avant la naissance du fils du couple, Lake affirme que Gallego a abandonné sa femme alors qu’elle était enceinte. Kate Gallego a a soutenu son ex-mari et a fait campagne avec lui pas plus tard que la semaine dernière.

Gallego est un vétéran militaire qui siège au Congrès depuis une décennie.

Fils d’immigrants du Mexique et de Colombie, il a été élevé à Chicago par une mère célibataire et a finalement été accepté à l’Université Harvard. Il s’est enrôlé dans la réserve du Corps des Marines des États-Unis alors qu’il était en pause à Harvard. Il a combattu en Irak en 2005 dans une unité qui a subi de lourdes pertes, dont la mort de son meilleur ami.