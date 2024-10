Ruben Gallego et Kari Lake s’affrontent dans un débat pointu au Sénat de l’Arizona

PHOENIX — Le républicain Kari Lake et le représentant démocrate Ruben Gallego se sont affrontés mercredi soir lors du premier et unique débat fougueux du Sénat de l’Arizona, échangeant des coups de feu sur la frontière, l’avortement, la politique fiscale et plus encore.

Les piques ont commencé avant même que les modérateurs ne posent une seule question.

« Nous sommes à la croisée des chemins, en Arizona », a déclaré Gallego dans sa déclaration d’ouverture, soulignant le déni électoral répété de Lake. « Nous allons voir et parler à quelqu’un qui a vraiment échoué au test de base de l’honnêteté. »

Lake a rétorqué : « Ce soir, nous allons regarder quelqu’un essayer de se réinventer. Quelqu’un qui était membre du Progressive Caucus, quelqu’un qui a détruit le district même du Congrès qu’il a servi ces 10 dernières années.

Alors que les candidats passaient d’un sujet à l’autre pendant plus d’une heure sur scène, les réponses revenaient sur une tranche clé d’électeurs : les républicains de longue date et les indépendants qui ne sont pas nécessairement à l’aise avec Lake. Gallego a continuellement fait référence à son soutien d’éminents républicains de l’Arizona, tandis que Lake a évoqué à plusieurs reprises l’ancien président Donald Trump alors qu’elle tentait d’empêcher les électeurs de Trump de participer à la course au Sénat.

« Les maires frontaliers qui faisaient campagne avec elle font maintenant campagne avec moi parce qu’ils ne pensent pas qu’elle prend cela au sérieux », a déclaré Gallego à un moment donné. Il a ajouté : « Il semble que Donald Trump ne veuille plus faire campagne avec elle non plus. Il n’autorise pas ses photos sur aucun de ses panneaux publicitaires. Voilà donc ce que nous voyons en ce moment : un candidat qui ne peut que parler mais qui ne produit pas de résultats.»

Lake, qui a cité Trump à plusieurs reprises au cours du débat, a rapidement répondu.

«Le président Trump, mon bon ami, m’a appelé ‘border Kari’», a déclaré Lake. « J’adore ce surnom, et je vais aller à Washington, DC, et l’aider à construire ce mur frontalier et à sécuriser la frontière. »

Un énorme bus de campagne garé à l’extérieur du débat arborait une grande image de Trump et Lake ainsi que de gros caractères vantant son soutien à elle. Les panneaux de campagne à Phoenix présentent également des photos de Lake et Trump, sur lesquelles on peut lire : « Trump a approuvé ! »

Gallego, en revanche, n’a pas mentionné nommément la vice-présidente Kamala Harris lors du débat. Dans une interview avec NBC News plus tôt dans la semaine, il a déclaré qu’il se présentait « indépendamment » de Harris. Il n’a pas assisté à la plupart de ses événements de campagne et de ses visites dans l’État.

Les problèmes majeurs tout au long de la course ont été l’immigration et la sécurité des frontières, un sujet central pour l’Arizona, qui partage sa frontière sud avec le Mexique. Mercredi soir, ces sujets étaient à nouveau à l’honneur puisque les modérateurs ont consacré près de la moitié du débat de 60 minutes sur la question.

« Une communauté qui n’a pas de contrôle aux frontières n’est pas un pays », a déclaré Gallego lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait l’ouverture des frontières. « Absolument pas. »

La réfutation de Lake s’est concentrée sur Laken Riley, l’étudiant de 22 ans aurait été tué par un immigrant sans papiers en Géorgiepour faire comprendre l’importance de la frontière. « Nous voulons pouvoir faire du jogging le matin comme Laken Riley l’a fait et ne pas avoir à craindre d’être tués, violés et assassinés », a-t-elle déclaré.

Lake a réitéré sa position dans un interview cette semaine avec NBC Newsaffirmant qu’elle ne soutenait aucun élément du projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières – et affirmant à tort que la législation « envoyait 115 milliards de dollars à l’étranger pour tuer des gens ».

« Les sénateurs n’étaient pas bipartites », a déclaré Lake de manière trompeuse à propos du trio largement derrière le projet de loi. La législation bipartite a été négociée par le sénateur indépendant à la retraite Kyrsten Sinema – pour lequel Lake se bat pour le siège vacant – ainsi que par le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut et le sénateur républicain James Lankford de l’Oklahoma.

Lake a longtemps fait de la frontière une pierre angulaire de sa campagne, reprochant à Gallego de soutenir les politiques d’immigration de l’administration Biden-Harris. Gallego, à son tour, a fait du projet de loi bipartite sur la frontière auquel Trump et Lake se sont opposés une grande partie de sa campagne.

« Le projet de loi de compromis qui a été soutenu par Border Patrol et Kari Lake, sans aucune raison pour laquelle elle peut l’expliquer, elle ne peut pas l’expliquer, pourquoi elle était contre le projet de loi », a-t-il répliqué.

À mi-parcours, les modérateurs ont déplacé la discussion vers l’avortement. Le vote anticipé étant déjà en cours dans l’État, les Arizoniens voteront pour Proposition 139, une proposition d’amendement constitutionnel de l’État cela consacrerait le droit à l’avortement grâce à la viabilité fœtale.

Gallego a élevé La tong de Lake sur L’interdiction de l’avortement en Arizona, abrogée depuis 1864qui aurait interdit tous les avortements sans exception pour le viol ou l’inceste. « Elle a dit que c’était une excellente loi », a-t-il déclaré, notant les commentaires de Lake sur l’interdiction de 1864 lors de sa candidature au poste de gouverneur en 2022. Lors de sa candidature au Sénat, Lake s’est prononcée contre.

« Je veux m’assurer que les UVF sont protégées », a déclaré Lake, faisant probablement référence à la fécondation in vitro ou FIV, un traitement de fertilité qui est devenu le dernier front en date dans la bataille politique pour les droits reproductifs.

« Il agit comme s’il se souciait de nous », a déclaré Lake à propos de Gallego, « s’adressant directement aux femmes » qui regardaient le débat.

Les deux candidats rappellent depuis des mois à leurs futurs électeurs le passé de chacun. Pour Lake, c’est épinglant Gallego à son passé progressiste. Pour Gallego, c’est mettre en valeur Le déni électoral ardent de Lake après la course présidentielle de 2020 et la course au poste de gouverneur de 2022, qu’elle a perdues face à la démocrate Katie Hobbs.

Lorsqu’on lui a demandé de dire « une fois pour toutes » qu’elle avait perdu sa course, pour laquelle elle a intenté des poursuites judiciaires infructueuses, Lake a plutôt fait référence à une question précédente sur la crise de l’eau en Arizona et a répondu : « Puis-je parler d’eau ?

Après le débat, la campagne Lake a envoyé plusieurs substituts pour dire aux journalistes qu’elle avait « gagné » le débat et semblait forte, tandis que Gallego semblait « faible ».

S’adressant aux médias immédiatement après le débat, Gallego a déclaré : « Elle a besoin de parler fort, elle a besoin de mentir parce qu’elle est faible. C’est ça. Plus vous êtes faible, plus vous êtes fort.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com