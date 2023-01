Ruben Gallego défie Kyrsten Sinema pour le Sénat de l’Arizona en 2024

Ruben Gallego, le représentant démocrate du 3e district du Congrès de l’Arizona, n’a pas été silencieux sur la gravité du travail qu’il pense que Kyrsten Sinema a fait en tant que sénateur de leur État, avant même qu’elle ne quitte le Parti démocrate pour devenir indépendante en Décembre. Alors qu’il a été timide pour défier Sinema dans le passé, aujourd’hui, il a été clair : il veut son siège au Sénat et se présentera à l’investiture du Parti démocrate en 2024.

Alors que les démocrates se dirigent vers le cycle de campagne de 2024 en regardant les chances improbables de conserver leur majorité au Sénat, la course de Gallego remplacera des débats plus larges sur le degré de progressivité du Parti démocrate. Gallego n’est cependant pas le candidat progressiste typique et il devra définir un nouveau type d’identité politique qui ne compromette pas ses convictions et peut gagner une course dans un bastion historiquement républicain.

Gallego a fait son annonce à travers une vidéo qu’il a tournée dans son quartier natal à Phoenix en anglais et en espagnol. « Vous êtes le premier groupe de personnes à entendre cela en dehors de ma famille. Je vais défier Kyrsten Sinema pour le Sénat des États-Unis, et j’ai besoin de tout votre soutien », dit-il dans un clip tout en parlant à d’autres vétérans militaires dans un poste de la Légion américaine dans la ville à prédominance latino et amérindienne de Guadalupe.

Les nouvelles de Gallego ne sont pas exactement surprenantes. Il a longtemps été considéré comme le principal challenger principal auquel Sinema serait confrontée si elle décidait de se présenter à la réélection en tant que démocrate. C’est une étoile montante du Parti démocrate et l’avenir du parti en tant que jeune politicien latino vocal du Sud-Ouest, et il s’est longtemps comporté comme un candidat aspirant à des fonctions supérieures, y compris en août, lorsque je l’ai profilé pour Vox.

Depuis le changement de parti de Sinema, cette posture s’est intensifiée. Lui et ses alliés ont commencé à publier des sondages internes montrant à quoi pourrait ressembler une course à trois entre lui, Sinema, et un républicain comme le candidat au poste de gouverneur raté et négationniste Kari Lake, et ont commencé à constituer une équipe de stratèges, de sondeurs et de consultants. pour l’aider à monter une opération de campagne.

Et lorsque son plus grand rival pour l’investiture démocrate, son collègue représentant de la région de Phoenix et ancien maire Greg Stanton, s’est retiré du concours ce mois-ci, le champ était libre pour que Gallego se présente.

Sinema n’a pas pris de décision quant à sa candidature, bien qu’elle ait déposé des documents préliminaires auprès de la Commission électorale fédérale pour se présenter. Pourtant, elle n’a fourni plus de fourrage à Gallego que depuis décembre. Pas plus tard que la semaine dernière, alors que Sinema était à Davos, en Suisse, pour la réunion annuelle des chefs d’entreprise, des experts économiques et des gourous, Gallego l’a critiquée sur Twitter, en disant, “Kyrsten Sinema n’a pas tenu de mairie en Arizona depuis des années. Au lieu de cela, elle s’envole pour la Suisse pour une mairie avec les riches et les puissants. et “Je suppose que c’est pourquoi elle nous a manqué à tous les événements MLK en Arizona cette semaine.”

Il a longtemps formulé les mêmes critiques à l’encontre de son mandat : ne pas être accessible ou transparent, se rapprocher des intérêts des entreprises, trahir les espoirs des progressistes qui ont travaillé pour la faire élire en premier lieu, et assumer un rôle d’obstacle au développement économique et social de son ancien parti. agenda social au Congrès. Et il fait référence à cette liste dans sa vidéo : « Les riches et les puissants, ils n’ont pas besoin de plus d’avocats. Ce sont les gens qui essaient encore de choisir entre l’épicerie et les services publics qui ont besoin d’un combattant pour eux.

Être un combattant est un thème qui a défini les nombreuses conversations que j’ai eues avec Gallego lors des mi-sessions de 2022, et définira sa campagne pour les deux prochaines années. Il craint depuis longtemps que les démocrates élus soient trop silencieux, réservés ou inquiets pour s’attribuer le mérite de leurs réalisations, pour exposer leur vision de l’Amérique et pour utiliser le pouvoir et le mandat que les électeurs leur ont donnés. “Les gens ne sont pas enthousiasmés par les démocrates parce qu’ils ne savent jamais ce qu’ils vont obtenir”, m’a-t-il dit en août. « Nous accédons au pouvoir et nous avons peur d’utiliser ce pouvoir. Nous entrons dans ce cercle vicieux où nous ne gagnons parfois que parce que les autres sont si mauvais, alors que nous devons montrer qu’en gagnant, c’est ce que vous obtenez : vous obtenez un style de vie de classe moyenne. Vous pouvez vivre le rêve américain.

Ce thème est évident dans son annonce. Mais il fait face à un défi en Arizona pour expliquer cette vision au-delà du tiers des Arizonans qui sont enregistrés comme démocrates. L’État est divisé presque également en tiers entre les deux principaux partis et les indépendants enregistrés, et les candidats qui peuvent faire appel au centre politique ont tendance à mieux réussir dans les courses à l’échelle de l’État. Cela aide que Gallego n’ait pas l’air de devoir survivre à une campagne primaire meurtrière contre Stanton ou Sinema et il peut passer l’année prochaine à se définir comme un progressiste pragmatique qui comprend la politique progressiste, mais sait quand faire des compromis et quand se battre. .

Et la course au Sénat peut devenir un peu une guerre par procuration pour l’avenir du Parti démocrate malgré tout. Sinema a été la première sénatrice démocrate élue en Arizona depuis les années 1980, et elle a couru cette course en se positionnant comme indépendante et en s’appuyant sur des groupes progressistes pour transformer la base démocrate. Certains stratèges politiques se sont demandé si Gallego n’était pas trop progressiste pour remporter des élections générales, malgré la tendance démocrate de l’État depuis les années Trump. Cette élection sera l’occasion pour l’aile libérale du parti de montrer que le centrisme radical n’est pas nécessaire pour gagner à l’échelle de l’État – et que la propre identité de Gallego en tant que vétéran de la Marine fils d’une famille latino de la classe ouvrière peut transmettre un message influent au population latino-col bleu en plein essor de l’État.

Les républicains n’ont pas non plus de favori clair. Kari Lake, la républicaine la plus connue de l’État, plaide toujours sa défaite électorale contre la gouverneure Katie Hobbs et semble promettre de révéler des révélations révolutionnaires chaque semaine alors qu’elle tente de maintenir en vie le déni électoral et la méfiance à l’égard du processus électoral de l’État. Elle serait intéressée à se présenter au Sénat, mais le Parti républicain de l’État continue de traverser une crise existentielle alors que le mouvement MAGA se divise, mais les républicains de l’establishment n’ont pas encore retrouvé d’influence. Avec Trump sur le bulletin de vote en 2024, cette élection pourrait être une confirmation supplémentaire que le républicanisme MAGA est toxique dans l’État.

Pour l’instant, la course au Sénat 2024 a commencé. Gallego assume le rôle de champion de la classe ouvrière. Le type de défi qu’il attend des républicains et du Sinema est désormais une question ouverte.