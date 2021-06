Ruben Dias : le défenseur de Manchester City remporte le prix du joueur de la saison en Premier League | Actualités footballistiques

Ruben Dias a été nommé joueur de la saison en Premier League pour la campagne 2020/21, tandis que le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a remporté le prix du manager de la saison.

Dias complète un doublé individuel après avoir remporté le prix de la Football Writers’ Association en mai, battant son coéquipier de City Kevin De Bruyne – qui a remporté le prix du joueur de la saison en Premier League la saison dernière – et l’attaquant de Tottenham Harry Kane à l’honneur.

Tous les trois figuraient sur la liste des finalistes pour le prix du meilleur joueur de Premier League, aux côtés du milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes, de Jack Grealish d’Aston Villa et de l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

Le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek et Mason Mount de Chelsea ont également été nominés.

Après avoir rejoint Benfica l’été dernier pour 65 millions de livres sterling, Dias a disputé 32 matches de championnat pour Man City cette saison, marquant un but et aidant son équipe à enregistrer 15 feuilles blanches lorsqu’il jouait.

Son partenariat avec John Stones au cœur de la défense de Guardiola, qui n’a encaissé que 32 buts au total en championnat, a joué un rôle clé dans le triomphe de City en Premier League.

Après une seule victoire lors de leurs trois premiers matches de championnat, l’influence croissante de Dias dans l’équipe les a aidés à enregistrer une séquence de 21 victoires consécutives dans toutes les compétitions, dont 15 victoires successives en Premier League.

Pep Guardiola a remporté trois titres de Premier League en quatre saisons à Man City



Guardiola a battu la concurrence du manager de Leeds Marcelo Bielsa, de David Moyes de West Ham, du patron de Leicester City Brendan Rodgers et d’Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United pour remporter son prix.

L’Espagnol a guidé City vers son cinquième titre en Premier League et son troisième en quatre saisons en Angleterre.

L’équipe de Guardiola a enregistré le plus de buts marqués (83) et le moins de buts encaissés (32) au cours de la campagne et a produit une remarquable séquence de 15 victoires consécutives à la mi-saison.