Ruben Dias et Phil Foden aident Pep Guardiola à mener Manchester City en finale de la Ligue des champions | Actualités du football

Même en une seule occasion, Ruben Dias est allé au sol un peu tôt, cela n’avait pas d’importance. John Stones et Oleksandr Zinchenko étaient là pour le soutenir, lançant leurs corps sur le chemin du tir de Neymar puis s’embrassant comme s’ils fêtaient un but.

C’était un moment pour résumer la performance de Manchester City le soir où ils ont finalement réclamé leur place en finale de la Ligue des champions. Bravoure. Steeliness. Défi. Tout était là alors que l’équipe de Pep Guardiola se mettait au bord de l’histoire.

Il en était de même pour la brillance offensive, bien sûr. Les deux buts, tous deux convertis par Riyad Mahrez, ont été superbement construits et impitoyablement envoyés. Un score global de 4-1 contre une équipe qui a atteint la finale de la saison dernière et a éliminé le Bayern Munich et Barcelone cette année montre l’ampleur de la menace de City.

Mais ce qui rend cette itération de Guardiola’s City si spéciale, c’est qu’ils peuvent tout faire. La combinaison de l’excellence offensive et de la résolution défensive les a menés au bord de la gloire de la Premier League et pourrait désormais leur décrocher le prix qu’ils convoitent le plus.

Masterclass défensif

Image:

Les joueurs de la ville célèbrent la victoire au stade Etihad



Il n’y avait que cinq minutes au chronomètre au stade Etihad lorsque Stones a réussi le premier bloc de la nuit de City, obtenant son corps derrière un effort précoce de Neymar. À la fin, ils en avaient fait neuf – presque deux fois plus que dans n’importe quel autre match de la saison.

À maintes reprises, alors qu’il semblait que le filet était sur le point de se gonfler, un défenseur en chemise bleue apparaissait apparemment sorti de nulle part. Le Paris Saint-Germain a réalisé 14 tirs au cours des 90 minutes, mais Ederson n’a pas eu à effectuer un seul arrêt.

Cinq des neuf blocs de City ont été construits par Dias ou Stones et ce n’est pas tout ce qu’ils ont bien fait. En fait, ils ne se sont guère trompés entre eux. Il n’y avait pas de Kylian Mbappe, mais leurs performances n’en sont pas moins impressionnantes pour cela. C’est maintenant 16 feuilles blanches en 24 matchs que les défenseurs centraux ont commencé ensemble.

La résurgence de Stones a été remarquable, mais c’est Dias qui a transformé City et son leadership était évident tout au long de mardi soir. Même lorsque la croix percée d’Ander Herrera l’a frappé à la tête à une distance de seulement quelques mètres, il était immédiatement de retour sur ses pieds, cajolant ceux qui l’entouraient.

Dias et Stones ne sont pas les seuls à avoir fait de la soirée de Neymar une soirée misérable. À l’arrière droit, Kyle Walker était exceptionnel, traquant le Brésilien chaque fois qu’il surgissait dans sa zone et le pourchassant parfois plus loin que cela.

Personne n’a fait plus de plaqués que lui et le joueur de 30 ans s’est également classé premier pour les interceptions et les récupérations de balles. Il y avait des en-têtes imposants dans sa propre boîte et des courses à couper le souffle sur le terrain.

Il y avait aussi beaucoup de cela de la part de l’homme de l’autre côté. Zinchenko a été préféré à Joao Cancelo par Guardiola et sa foi a été récompensée. L’Ukrainien a joué un rôle crucial dans le premier but, en courant sur la superbe passe d’Ederson puis en choisissant Kevin de Bruyne, et a défendu avec discipline et dévouement tout au long.

Zinchenko n’était pas le seul changement de personnel depuis le match aller. Au milieu de terrain, Guardiola a opté pour Fernandinho plutôt que Rodri et encore une fois, la décision s’est avérée la bonne.

Le milieu de terrain a montré son expérience en gardant son sang-froid et en gardant ses coéquipiers calmes alors que le PSG tentait de les provoquer. Il a également montré son talent pour les encrassements sans être réservé. C’est peut-être cynique mais c’est ce dont City avait besoin contre Neymar et les autres.

Foden arrive à maturité

Image:

Phil Foden fête avec Riyad Mahrez



Mahrez a été le vainqueur du match de Manchester City, marquant pour le troisième match consécutif de Ligue des champions, mais Phil Foden était sans doute encore plus impressionnant. Cela pourrait bien être une performance de passage à l’âge adulte du brillant joueur de 20 ans.

Foden profite de sa meilleure saison à ce jour en termes d’apparitions, de buts et de passes décisives et il y avait beaucoup plus de preuves dans cette dernière démonstration d’un joueur qui est bel et bien à l’aise sur les plus grandes scènes.

L’aide pour le deuxième but de Mahrez a été sa contribution la plus notable, faisant de lui le premier joueur de Manchester City à atteindre le double des buts et des passes décisives dans toutes les compétitions cette saison, mais c’est un moment de la première mi-temps qui l’a le mieux résumé.

Il est venu quand il a reçu une passe de Bernardo Silva avec son dos au but près du cercle central. La silhouette géante de Presnel Kimpembe était sur lui en un éclair, mais Foden a relevé son défi puis a passé Leandro Paredes avant d’accélérer en avant et de choisir Zinchenko dans la surface du PSG.

Mauricio Pochettino avait clairement demandé à ses joueurs de fermer Foden le plus rapidement possible après avoir vu à quel point il pouvait être insaisissable au match aller, mais le jeune ne pouvait pas être arrêté.

Il a failli faire passer De Bruyne au but avec une délicieuse passe capturée en première mi-temps et dans la seconde, ses courses depuis le flanc gauche de City ont causé plus de problèmes au PSG.

Le deuxième but est venu de là et il y avait aussi des chances de marquer pour lui – notamment lorsqu’il a récupéré le film de Fernandinho avec un pivot élégant, puis a vu son tir bas sauvé par l’avancée de Keylor Navas.

Foden a été refusé mais il n’y avait aucune chance que la même chose arrive à City.

L’histoire attend City et Pep

Pas cette fois, en tout cas.

Manchester City a enduré une relation difficile avec la Ligue des champions ces dernières années.

La saison dernière, le voyage s’est terminé par une défaite 3-1 face à Lyon en quart de finale. Avant cela, c’était Tottenham de Pochettino; avant cela, Liverpool et Monaco.

Chaque défaite a suscité des critiques de Guardiola et des accusations de tactiques excessives, mais il n’y aura plus rien de tout cela maintenant.

Il avait trouvé un moyen d’exploiter les faiblesses défensives du PSG sur de larges zones, mais il y avait une simplicité rafraîchissante dans la manière dont son équipe les tenait à distance à l’autre bout.

Comme Guardiola le sait, cependant, n’ayant pas atteint une finale de Ligue des champions depuis sa dernière victoire avec Barcelone en 2011, il n’y a rien de simple à aller aussi loin et encore moins à soulever le trophée.

« Les gens pensent qu’il est facile d’arriver en finale de la Ligue des champions », a-t-il déclaré dans son entretien d’après-match. « Mais vous pouvez être dehors pour de petits détails.

« United a remporté un titre à cause du glissement de John Terry et a gagné [the Champions League] à la dernière minute contre le Bayern Munich.

« Le Real Madrid a remporté un titre contre l’Atletico à la 93e minute. C’est une compétition si difficile et il y a quelque chose dans les stars. »

Lorsque Stones et Zinchenko célèbrent des blocs comme des buts et que Foden charge sans crainte au milieu de terrain, il est tentant de se demander si les étoiles pourraient s’aligner pour Manchester City.