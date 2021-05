Ruben Dias de Man City nommé joueur de l’année de la Football Writers ‘Association

Ruben Dias de Manchester City a remporté le prestigieux prix du joueur de l’année de la Football Writers ‘Association, battant Harry Kane de Tottenham et son coéquipier de City, Kevin De Bruyne.

L’arrière central Dias a connu une belle première saison à City après son déménagement de Benfica l’été dernier, devenant une figure à part entière de l’équipe vainqueur du titre de Pep Guardiola. Il devient le premier défenseur à remporter le prix depuis Steve Nicol de Liverpool en 1989.

BREAKING – Ruben Dias est le footballeur de l’année 2021. Le @ManCity et le défenseur du Portugal a battu Harry Kane et Kevin De Bruyne dans notre sondage auprès de près de 700 membres de la FWA. Plus ici: https://t.co/sQBPdbsAqM # FOTY21 #Dias @rubendias pic.twitter.com/Puv9UCoW4U – La FWA (@theofficialfwa) 20 mai 2021

Dans l’ensemble, neuf joueurs de la ville ont reçu des votes représentant plus de 50% des acteurs et la présidente de la FWA, Carrie Brown, a déclaré: « Ruben Dias a fait tourner les têtes peu après son arrivée à Manchester, un jeune de 23 ans déplorant son âge avec courage, acier, un une volonté incessante de perfection et une capacité presque surhumaine à lire et à anticiper les phases de jeu.

« Ceci, bien que louable, ne permettrait pas à lui seul de qualifier un joueur pour remporter le prix du footballeur de l’année de la FWA. L’un de nos membres fondateurs, Charles Buchan, a prescrit le prix pour reconnaître et célébrer un joueur qui » par précepte et exemple « est considéré comme soyez le footballeur de l’année.

« Pep Guardiola améliore les joueurs, les façonne mais à aucun moment, une nouvelle recrue est arrivée dans l’une des équipes déjà chargées de trophées de Pep et a exercé une telle influence. »

«Dias a exigé les normes les plus élevées qui ont abouti à la reprise la plus rapide de la fortune non seulement pour Dias lui-même, mais aussi pour ses coéquipiers à sa gauche, à sa droite, à l’avant et au centre.

« Ruben Dias est notre footballeur de l’année de l’Association des écrivains de football pour son leadership sur et en dehors du terrain autant que pour la joie contagieuse qu’il tire de l’exécution de l’art de défendre à la perfection. »

Dias, 23 ans, a débuté lors de la victoire finale de la Coupe Carabao de City contre Tottenham le 25 avril et cherchera à participer à la toute première finale de la Ligue des champions du club contre Chelsea le 29 mai. cette saison.

Il a signé pour City de Benfica pour 68 millions de livres sterling plus des add-ons et s’est rapidement imposé au cœur de la défense de Guardiola.

« Ce n’est pas seulement un joueur qui joue bien, c’est un joueur qui fait aussi bien jouer les autres joueurs », a déclaré le manager de la ville en février.

« C’est 90 minutes de conversation, 90 minutes de communication, 90 minutes pour dire ce qu’ils doivent faire dans chaque action. Lorsque cela se produit, [he is] imparable. «

Voté par les membres de la FWA depuis 1947, le premier récipiendaire du prix fut Sir Stanley Matthews. Dias succède au vainqueur de l’année dernière, Jordan Henderson de Liverpool.