Ruban rouge du Brexit : les réservations de musiciens britanniques dans les plus grands festivals de l’UE chutent de 45 %

Les réservations de musiciens britanniques dans les plus grands festivals de l’UE ont chuté de 45%, preuve la plus flagrante à ce jour des dommages causés par l’accord commercial sur le Brexit.

L’accord – qui a infligé des coûts punitifs et des formalités administratives en supprimant les tournées sans visa – est blâmé pour l’énorme baisse des apparitions lors des événements en Espagne, en Hongrie et en Allemagne.

Lors du festival de musique alternative de Benicassim la semaine dernière, près de Valence, seuls 14 artistes britanniques ont joué – contre une moyenne de 24 entre 2017 et 2019, selon les chiffres.

De même, au festival Sziget du mois prochain à Budapest, seuls 18 artistes britanniques sont programmés, contre une moyenne de 25 au cours des trois années précédant le Brexit.

Et seuls quatre artistes britanniques sont programmés pour jouer au festival Lollapalooza à Berlin en septembre – contre 11 sur la période entre 2017 et 2019.

Best for Britain, le groupe de campagne internationaliste qui a étudié les statistiques, a déclaré qu’elles étaient la preuve d’un “accord raté sur le Brexit”, maintenant que les festivals se remettent de la pandémie de Covid.

“Les Beatles se sont fait un nom en Europe et c’est en tournée que de nombreux musiciens acquièrent les expériences formatrices et le public dont ils ont besoin pour décoller, a déclaré Naomi Smith, sa directrice générale.

“Notre gouvernement a non seulement privé les talents britanniques émergents de ces opportunités à l’étranger, mais a également fait réfléchir à deux fois les artistes internationaux avant d’inclure Glasgow ou Londres dans leurs tournées européennes.”

Deborah Annetts, responsable de l’Incorporated Society of Musicians, a déclaré que les chiffres soulignaient à quel point, pour les organisateurs de festivals, les groupes britanniques sont “en bas de votre liste en raison des nouvelles barrières créées”.

Elle a ajouté: “Quiconque finira par remplacer Boris Johnson doit s’engager à supprimer cette bureaucratie inutile qui étouffe la prospérité et la créativité de la prochaine génération de musiciens britanniques.”

La perte de réservations dans les grands festivals alimentera les craintes persistantes quant au sort des musiciens perdant la chance de poursuivre leur carrière, après que l’accord sur le Brexit a rompu la promesse de sauver les tournées sans visa.

L’indépendant a révélé comment le Royaume-Uni a rejeté une offre de l’UE d’un accord de «mobilité», laissant les artistes embourbés dans la bureaucratie. Aucun effort n’a été fait pour entamer de nouvelles discussions avec Bruxelles.

Au lieu de cela, les ministres ont fait des affirmations «trompeuses» sur les coûts et la paperasse impliqués – malgré le vœu public de M. Johnson de «résoudre» la crise, fait il y a plus d’un an.

Il a été révélé qu’une production de le fantôme de l’Opéra a été amené de Chine pour visiter l’UE, car les formalités administratives du Brexit rendaient trop «coûteux» l’utilisation d’un britannique.

Elton John a mené des critiques sur la trahison des musiciens, tandis que le groupe de rock White Lies a attaqué les règles douanières “épouvantables” du Brexit qui les ont obligés à annuler une représentation à Paris après la saisie de matériel.

David Frost, qui a négocié l’accord, a admis que c’était une erreur de ne pas faire de compromis avec l’UE et a appelé à repenser – mais les ministres n’ont pas bougé.