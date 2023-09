Ruban bleu sur les caméras mobiles des invités, 100 agents de sécurité déployés pour la cérémonie

Delhi CM Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann et d’autres politiciens du pays assisteront à ce mariage. De Bollywood, Karan Johar, Manish Malhotra, Priyanka Chopra-Nick Jonas et d’autres seront présents au mariage.

Udaipur est prête à accueillir le mariage du député de l’AAP Raghav Chadha et de l’actrice de Bollywood Parineeti Chopra au Leela Palace. Selon l’IANS, Raghav Chadha et Parineeti Chopra arriveront à l’aéroport d’Udaipur vendredi alors que les rituels de mariage commencent avant le grand jour du 24 septembre.

Aux côtés du couple, les membres de leur famille et leurs amis seront également présents. Lors de ce mariage royal, 100 agents de sécurité privés ont été déployés. L’hôtel Leela Palace est situé au milieu du lac Pichola. Ainsi, des agents de sécurité seront déployés sur quatre à cinq bateaux au milieu du lac. Une sécurité particulière a également été déployée à la jetée (plate-forme construite jusqu’au bateau) ici.

Delhi CM Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwant Mann et d’autres politiciens du pays assisteront à ce mariage. Les CM de Delhi et du Pendjab atteindront Udaipur samedi soir. En dehors de cela, la cousine de Parineeti, l’actrice Priyanka Chopra, son mari Nick Jonas et de nombreuses grandes célébrités de Bollywood seront présents.

Des sources ont confirmé que des célébrités comme Karan Johar, la joueuse de tennis Sania Mirza et le designer Manish Malhotra viendront également à Udaipur samedi pour ce mariage.

Selon des sources hôtelières, des préparatifs particuliers ont été effectués pour garantir que les photos et vidéos de l’événement ne soient pas diffusées lors des préparatifs du mariage. Du ruban adhésif de couleur bleue sera collé sur les caméras mobiles des personnes entrant dans l’hôtel afin qu’elles ne puissent prendre aucune photo vidéo pendant la cérémonie de mariage.

La particularité de cette bande bleue est qu’une fois appliquée sur les caméras mobiles, si quelqu’un la retire, un symbole de flèche sera visible sur la bande. Ainsi, lors du contrôle de sécurité, on saura que la bande a été retirée pour utiliser la caméra. Cette restriction s’appliquera notamment au personnel de l’hôtel ainsi qu’à celui des tentes, des décorations, de la sonorisation et des chefs.