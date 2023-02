Rubai de Deepika Padukone et Zoya de Katrina Kaif partageront-ils l’espace d’écran dans un crossover Pathaan-Tiger? [Watch Video]

Crossover Pathaan-Tiger : Les fans sont enthousiasmés par les rumeurs d’un croisement entre les personnages ” Pathaan ” et ” Tiger “. Shridhar Raghavan, l’auteur de “Pathaan”, a laissé entendre qu’il se passe beaucoup de choses dans les coulisses de l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra. Le camée de Salman Khan en tant que Tiger dans “Pathaan” a été bien accueilli, et la perspective d’une réunion entre “Zoya” de Katrina et “Rubai” de Deepika fait que les fans attendent avec impatience le croisement. Avec l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra prêt pour une aventure palpitante, les fans peuvent s’attendre à une expérience pleine d’action non-stop alors que deux des plus grandes stars de Bollywood font équipe. Préparez-vous pour un crossover mémorable et dont on parle.