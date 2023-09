RTX va prendre une charge de 3 milliards de dollars sur le problème du moteur Pratt & Whitney, les actions chutent de 8%

RTX a déclaré lundi qu’un défaut de fabrication de moteurs dans son unité Pratt & Whitney, qui oblige à des inspections accélérées, affecterait ses résultats avant impôts de 3 milliards de dollars ce trimestre, et que des centaines de moteurs d’avions devront être retirés pour des inspections jusqu’en 2027.

Ses actions ont chuté de près de 8 % lundi à 76,90 $, le plus bas depuis plus de deux ans.

Le problème, que la société a révélé pour la première fois en juillet, provient de défauts dans la poudre de métal utilisée pour fabriquer certains des moteurs à turboréacteurs à double flux Pratt & Whitney, un défaut qui peut provoquer des fissures. RTX a déclaré qu’environ 600 à 700 moteurs au-delà des premières prévisions de l’entreprise devront être retirés pour des visites en atelier jusqu’en 2026.

Ce problème prive les compagnies aériennes de certains avions lors d’un rebond des voyages à la suite de la pandémie de Covid.

La compagnie aérienne européenne à bas prix Wizz Air, qui possède des avions propulsés par les moteurs GTF de Pratt, a déclaré lundi dans un communiqué que le problème l’obligerait à réduire sa capacité de 10 % au cours du second semestre de l’exercice 2024.

Les clients des avions propulsés par GTF comprennent également Compagnies aériennes Spirit et JetBlue Airways . Ces compagnies aériennes n’ont pas immédiatement commenté.

Le retrait des composants du moteur pour inspection entraînera des retards dans ses installations de réparation, a déclaré RTX. Il prévoit qu’il faudra jusqu’à 300 jours entre le moment où les moteurs seront retirés des ailes et leur retour aux compagnies aériennes.

La société estime qu’en moyenne 350 avions de la famille Airbus A320 seront cloués au sol chaque année de l’année prochaine jusqu’en 2026.

La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’émission coûte jusqu’à 7 milliards de dollars. Pratt & Whitney détient une part de 51 % dans le programme de moteur GTF PW1000 et le coût sera partagé avec ses partenaires dont le MTU allemand.

Les moteurs propulsent de nombreux avions Airbus A320neo et autres. Les moteurs rivalisent avec ceux fabriqués par une coentreprise de General Electric et le français Safran.

« Pour être clair, cette dernière perturbation due à la contamination par des poudres métalliques est frustrante et aura un impact significatif sur nos clients, sur nos partenaires et sur RTX », a déclaré lundi le PDG Greg Hayes lors d’un appel avec des analystes à ce sujet. « Néanmoins, nous gérons cela de manière proactive chaque jour en consacrant toutes les ressources nécessaires pour garantir que nous résolvons ce problème de la meilleure manière possible pour nos clients, nos partenaires, l’entreprise et nos actionnaires. »

RTX, anciennement connu sous le nom de Raytheon Technologies, a réaffirmé lundi ses estimations de bénéfice ajusté de 4,95 à 5,05 dollars par action pour 2023. Mais il a déclaré qu’il s’attend à un impact de 1,5 milliard de dollars sur ses flux de trésorerie en 2025, ce qui porterait cette estimation à 7,5 milliards de dollars par rapport à une prévision antérieure de 1,5 milliard de dollars. 9 milliards de dollars.