RTX s’effondre après avoir révélé un problème de moteur à réaction

Actions de RTX a chuté de 13% mardi après que le géant de l’aérospatiale a déclaré qu’un problème de fabrication avec certains de ses moteurs populaires nécessitera des inspections « accélérées » sur environ 200 moteurs d’avion.

Le problème provient du métal en poudre utilisé pour fabriquer certaines pièces de moteur, a déclaré RTX, la société mère du constructeur de moteurs d’avion Pratt & Whitney, lors d’un appel trimestriel sur les résultats. Les moteurs actuellement en production ne sont pas concernés, a indiqué la société.

RTX, anciennement connu sous le nom de Raytheon Technologies, a réduit ses perspectives de trésorerie pour l’année de 500 millions de dollars à 4,3 milliards de dollars en raison du problème.

« Cela va coûter cher », a déclaré le PDG de RTX, Greg Hayes, lors de l’appel aux résultats de la société. « Nous allons rendre les compagnies aériennes entières à la suite des perturbations que nous allons leur causer. »

Le problème est le dernier défi pour les compagnies aériennes en plus des avions en retard des fabricants, alors que les transporteurs cherchent à récolter les fruits d’un boom des voyages avec un nombre limité d’avions disponibles.

Pratt & Whitney a déclaré qu’il s’attend également à ce qu’environ 1 000 moteurs supplémentaires devront être retirés des flottes des compagnies aériennes au cours des neuf à 12 prochains mois. Cependant, la société a déclaré qu’elle continuerait à livrer de nouveaux avions et pièces.

Le problème affectera certains A320neo, un avion à fuselage étroit et l’un des avions les plus populaires au monde. Il rivalise avec le Boeing 737 Max.

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’elle était consciente du problème et qu’elle était en contact avec Pratt & Whitney ainsi qu’avec les compagnies aériennes touchées par le problème.

« L’agence veillera à ce que les mesures appropriées soient prises », a déclaré la FAA.

Delta Airlines , un important client d’Airbus, a déclaré qu’il examinait la question. Airbus n’a pas immédiatement commenté. UN Jet Blue Airways La porte-parole a déclaré que le transporteur « travaillait avec Pratt pour évaluer l’impact sur notre flotte ».

Pendant ce temps, les actions de General Electric un motoriste rival, ont augmenté de plus de 6% mardi après que le conglomérat a relevé ses prévisions de revenus et de flux de trésorerie pour l’année, en partie à cause de la forte demande de moteurs à réaction.