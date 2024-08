RTO divise les Big Tech. 4 employés expliquent pourquoi ils ont démissionné ou refusé des opportunités d’emploi plutôt que d’être obligés de retourner au bureau.

Alors que les grandes entreprises technologiques obligent certains travailleurs à retourner au bureau, certains employés s’opposent aux mandats RTO.

Business Insider s’est entretenu avec quatre employés qui ont démissionné ou refusé des emplois à cause du travail au bureau.

Certains avaient changé d’État, tandis que d’autres ont déclaré que le RTO ne correspondait pas à leurs engagements en matière de garde d’enfants.

RTO ou pas ? Les PDG du monde entier se demandent si demander à leurs employés d’abandonner leur confortable espace de travail à domicile et de retourner au bureau est une bonne idée.

L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a déclaré Le travail à distance était à blâmer pour l’entreprise perdant son avantage concurrentiel face aux startups, dont OpenAI.

« Google a décidé que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le fait de rentrer tôt à la maison et de travailler à domicile étaient plus importants que de gagner », a déclaré Schmidt lors d’une conférence à l’Université de Stanford le 13 août. La conférence a été publiée sur YouTube avant d’être supprimée.

Schmidt plus tard a déclaré au Wall Street Journal il s’est « mal exprimé », mais ses commentaires ont encore alimenté le débat au bureau.

Alors que Google est durcit sa politique de travail hybride et Apple a rencontré des problèmes essayer d’imposer le travail hybride, Méta et Amazone ont déjà fait pression pour que les obligations de retour au hub soient respectées. Plus récemment, Dell a dit aux travailleurs hybrides venir au bureau trois jours par semaine.

Cependant, une étude récente Les chercheurs de la Katz Graduate School of Business de l’Université de Pittsburg ont constaté que les politiques de RTO obligeaient les employés réticents à retourner au bureau. diminue la satisfaction au travail sans avoir d’impact significatif sur la productivité.

Et tous les travailleurs ne sont pas prêts à faire ce sacrifice.

Business Insider s’est entretenu avec quatre personnes qui ont partagé leurs expériences avec les mandats RTO et pourquoi elles ont quitté leur emploi ou se sont retirées des processus d’embauche avant de retourner au bureau.

Une femme a déménagé quelques jours avant qu’Amazon n’impose le RTO

Sophie Carter souffre d’un trouble de tolérance au stress qui l’empêche de travailler au bureauSophia Carter

Sophia Carter Elle travaillait à distance depuis des années lorsqu’en 2022, elle a décroché un emploi de spécialiste de la gestion des talents chez Amazon.

Elle a déclaré à BI qu’en tant que personne handicapée, elle travaillait à distance des années avant la pandémie, en raison d’expériences stressantes au bureau.

Employés d’Amazon travaillaient à distance lorsqu’elle a rejoint l’entreprise en septembre 2022. Carter, qui était basée à Chicago, a décidé de déménager à Raleigh, en Caroline du Nord.

Elle a déclaré qu’elle en avait assez des longs et sombres hivers de Chicago et qu’elle souhaitait une ville plus chaude, plus sûre et pas trop grande. Raleigh répondait à tous ces critères, selon Carter.

Elle a parlé avec son manager et son responsable de niveau supérieur de ce déménagement plusieurs mois avant son déménagement à Raleigh en mars 2023.

Carter a déclaré qu’aucun de ses responsables ne savait qu’un mandat de RTO serait imposé, et elle ne prévoyait pas de devoir retourner au bureau de sitôt. Mais seulement cinq jours après son déménagement à Raleigh, Amazon a donné l’ordre à ses employés de retourner au bureau dans leurs villes « centrales ».

Carter a déclaré qu’elle aimait vivre à Raleigh et qu’elle n’avait pas les moyens de retourner à Chicago ou dans une autre grande ville. Elle a commencé à postuler à des emplois dans d’autres entreprises en avril et a décroché un emploi dans une entreprise du Fortune 500 trois mois plus tard.

Carter a déclaré à BI que si Amazon n’avait jamais annoncé de RTO ou de licenciements, elle serait probablement restée dans l’entreprise.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que l’entreprise estimait que rester au bureau au moins trois jours par semaine était « la bonne approche à long terme ». Elle a ajouté qu’elle disposait de processus pour s’adapter aux expulsions et fournir une aide financière lorsqu’elle demandait aux employés de déménager.

Une femme a quitté son emploi à l’UCLA après l’annonce du RTO pour 2 jours par semaine

Rhiannon Little-Surowski Elle a décroché un poste de responsable DEI à l’UCLA en mars 2021. Elle a déclaré à BI que le fait que le poste soit à distance était le principal attrait de sa candidature. Elle prévoyait déjà de quitter la Californie pour s’installer au Michigan avec sa famille lorsqu’elle a obtenu le poste.

Travailler à domicile convenait parfaitement au mode de vie de Little-Surowski. Elle pouvait déposer sa fille à l’école le matin et, parallèlement, aider son mari à développer son activité Web et ses investissements, tout en ayant un impact positif sur l’enseignement supérieur.

Lorsque l’UCLA a émis un mandat RTO stipulant que les employés devaient travailler au bureau au moins deux jours par semaine, Little-Surowski avait déjà déménagé dans le Michigan.

Elle a déclaré à BI que l’UCLA n’avait jamais explicitement indiqué qu’elle devrait vivre dans l’État et que ses employeurs n’étaient pas au courant qu’elle avait déménagé dans le Michigan. Le changement de politique l’a rendue inquiète.

Little-Surowski a déclaré qu’elle avait envisagé de retourner en Californie deux jours par semaine, mais en tant que mère de deux jeunes enfants, elle trouvait cette perspective angoissante.

Little-Surowski a demandé si elle pouvait travailler au bureau quatre jours par semaine, une semaine sur deux, au lieu de deux jours par semaine, compte tenu du temps et du coût du vol depuis le Michigan. Bien que sa demande ait été approuvée, elle a trouvé que faire l’aller-retour en avion était un défi.

Lorsque Little-Surowski a eu son troisième enfant, elle a décidé de démissionner pour se concentrer sur l’entreprise familiale et s’occuper de ses enfants. Elle a expliqué à BI qu’elle ne pouvait justifier de sacrifier ses rêves et son temps en famille pour aider une organisation à atteindre ses objectifs.

Elle a déclaré qu’elle était heureuse d’avoir démissionné, même si ses collègues et son travail à temps plein lui manquent parfois.

Un employé d’Amazon risque de perdre son emploi s’il ne déménage pas

UN développeur de logiciels a accepté un emploi chez Amazon annoncé comme entièrement à distance en 2022. Le développeur, qui avait travaillé pour Amazon dans le passé mais était parti, a rejoint Amazon parce que l’entreprise a déclaré qu’il n’avait aucun projet de RTO.

Ils travaillaient dans une autre ville, où ils possédaient une maison et vivaient depuis 13 ans, lorsqu’ils ont été raconté en février 2023 qu’ils devaient retourner au bureau à Seattle ou changer d’équipe.

En septembre dernier, le développeur avait confié à BI qu’il était en colère et frustré parce qu’il était retourné chez Amazon spécifiquement pour travailler à distance. Le retour en arrière de l’entreprise sur le travail à distance constituait une énorme rupture de confiance, ont-ils ajouté.

L’employé a déclaré à ses responsables locaux qu’il ne déménagerait pas et qu’au moment de l’entretien, il recherchait des emplois de développeur dans d’autres entreprises.

Ils ont confié à BI qu’ils s’inquiétaient également de l’application des mandats RTO dans d’autres entreprises. Ils ont déclaré que le fait de ne pas vouloir changer d’emploi signifiait que leur emploi serait toujours en danger pour des raisons totalement indépendantes de leur performance, ajoutant que cette pensée était effrayante.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que l’entreprise estimait qu’être au bureau au moins trois jours par semaine « favorise la culture, la cohésion d’équipe, l’innovation et l’apprentissage ». Elle a ajouté qu’elle avait constamment expliqué que son approche du travail à distance allait « évoluer » depuis la pandémie.

Une mère célibataire a refusé un emploi en raison de son mandat RTO

Kimberley Whitaker a refusé un entretien d’embauche en raison de la politique de retour au bureau de l’entreprise. Avec l’aimable autorisation de Kimberley Whitaker

Avocat Kimberley Whitaker Elle a travaillé au bureau deux jours par semaine à partir de septembre 2022. En tant que mère célibataire, Whitaker a déclaré qu’elle devait se lever à 5 h 15 pour se rendre au bureau, mais qu’elle aimait voir ses collègues en personne ces jours-là.

Whitaker a déclaré à Business Insider lors d’une interview en septembre dernier qu’elle avait quitté son emploi en mai 2023 pour passer l’été avec son enfant. Elle a déclaré avoir postulé à un autre poste juridique en juillet 2023, ce qui semblait convenir sur le papier.

Lors de son entretien, l’entreprise a déclaré que les employés doivent travailler depuis leur bureau cinq jours par semaine.

Lorsqu’elle a pris connaissance du protocole de leur bureau, elle a confié à BI qu’elle était déçue. Elle devrait placer sa fille dans des programmes de garde scolaire avant et après l’école chaque jour et peut-être dans des garderies supplémentaires le soir.

L’entreprise voulait que Whitaker passe à la prochaine série d’entretiens, mais elle a décidé de se retirer du processus de candidature car elle ne pensait pas qu’elle serait à la hauteur. pourrait adapter RTO à la prise en charge de sa fille.

Whitaker a déclaré à BI en septembre 2023 qu’elle pensait qu’exiger des employés qu’ils soient RTO à temps plein était dépassé et que si le rôle était hybride, elle aurait envisagé de poursuivre l’entretien.

Lire l’article original sur Business Insider