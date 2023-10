RTIH rassemble les actualités technologiques de vente au détail que vous avez peut-être manquées la semaine dernière — Retail Technology Innovation Hub

Destination immersive : l’expérience virtuelle inspirée de la communauté Walmart Discovered est mise en ligne sur Roblox

Walmart a annoncé sa dernière entreprise sur Roblox, Walmart Discovered.

Il s’agit d’une activation unique en son genre qui crée une nouvelle façon pour les utilisateurs de « trouver leur truc » en découvrant les meilleurs jeux, expériences indépendantes et objets virtuels votés par la communauté.

Grâce à un système de nomination, Walmart Discovered mettra en lumière plus de 300 créateurs de la communauté, des créateurs de mode numérique aux développeurs d’expériences, offrant ainsi aux utilisateurs un moyen de découvrir les articles les plus tendances et aux créateurs d’être découverts au cours de l’expérience.

Unibail-Rodamco-Westfield annonce la liste des finalistes et le jury du Grand Prix international de vente au détail 2023

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé la liste des finalistes du Grand Prix Westfield, un concours international permettant à la prochaine génération d’entreprises soucieuses de l’environnement d’accéder au réseau de centres commerciaux Westfield.

Fruu Cosmetics, soixante-dix + mochi, Glaize, Known Source, Maeving Electric Motorcycles, The Seam, Trace Collective et Yard + Parish font partie des présélectionnés.

Deux gagnants seront annoncés le 2 octobre. Le grand prix, d’une valeur pouvant aller jusqu’à 400 000 £, sera décerné au grand gagnant, qui aura la possibilité d’exploiter une boutique éphémère ou un kiosque pendant un an maximum.

Le gagnant du choix du public, déterminé par les votes du public sur le Site Internet du Grand Prix de Westfieldsera mis en évidence comme une attraction phare du Westfield Good Festival 2024 – un événement annuel qui célèbre la circularité et la consommation durable en combinant des expériences d’invités, des conversations de leadership éclairé et d’autres activations avec des détaillants, des marques partenaires, des ONG et des groupes communautaires locaux.

Nedap s’associe à Foot Locker pour étendre le projet RFID à de nouveaux magasins d’Europe de l’Est

Le détaillant de mode et de vêtements de sport Foot Locker a étendu la solution RFID Nedap iD Cloud à ses nouveaux magasins d’Europe de l’Est.

Cela signifie que le projet, lancé en 2018, concerne désormais plus de 650 magasins à travers l’Europe.

En utilisant des produits étiquetés RFID de marques telles que Nike, adidas et PUMA, Foot Locker affirme bénéficier d’une précision à long terme de son inventaire, ce qui conduit à une meilleure disponibilité des stocks et à une réduction des ruptures de stock.

Niek Philipsen, directeur de l’innovation chez Foot Locker, commente : « Les marques avec lesquelles nous travaillons sont très strictes lorsqu’il s’agit de présenter leurs marchandises. Dans le cas de chaussures exclusives en édition limitée, le timing est crucial.

« L’application iD Cloud indique à nos équipes en magasin exactement quels articles doivent être affichés et à quel moment. De cette façon, nous garantissons à nos clients une véritable expérience de marque et un excellent moment de shopping chez Foot Locker.

Finematter, plateforme en ligne de bijoux circulaires basée à Londres, clôture un tour de table de 2,2 millions de livres sterling

Finematter, une place de marché circulaire en ligne axée sur l’industrie de la bijouterie, a annoncé la deuxième clôture de son tour de table, portant le total levé à 2,2 millions de livres sterling.

Cela a pris en compte les contributions d’investisseurs providentiels tels que Heini Zachariassen (Vivino), Christine de Wendel (Zalando/Sunday), Jeppe Rindom (Pleo), Dino Patti (Playdead/Jumpship), Peder Micheal Pruzan-Jørgensen (Pandora’s Sustainability board) et la participation. de l’actionnaire existant Heartcore Capital.

La gamme de jouets Pudgy Penguins, alimentée par la technologie Web3 et blockchain, débarque dans les magasins Walmart

La gamme Pudgy Toys de Pudgy Penguins est désormais disponible dans 2 000 magasins Walmart.

Selon un communiqué de presse, ces peluches et objets de collection sont « désormais vendus aux côtés de marques grand public traditionnelles, ce qui témoigne à la fois de la popularité croissante de la marque de personnage et de son approche unique consistant à développer une propriété intellectuelle dirigée et détenue par la communauté qui exploite les médias sociaux et la technologie blockchain ».

Il ajoute : « Cela signale un changement transformateur dans le développement de la propriété intellectuelle, alors que l’industrie s’efforce de tirer parti d’un mélange d’engagement communautaire, d’influence des médias sociaux et d’expériences innovantes soutenues par la blockchain. »

« Depuis son lancement, Pudgy Penguins a tracé une voie unique, mêlant les plateformes numériques traditionnelles à la nouvelle ère de la blockchain pour offrir aux consommateurs des expériences interactives sur mesure. »