RTIH rassemble les actualités technologiques de vente au détail que vous avez peut-être manquées la semaine dernière — Retail Technology Innovation Hub

Vous n’avez pas réussi à suivre les dernières nouvelles en matière de technologie de vente au détail la semaine dernière ? Alors n’ayez crainte, RTIH s’occupe de vous. Voici les principales histoires que vous devez connaître. Comprend In The Style, SHOPLINE, Amazon UK, Leon’s Furniture, SES-imagotag, Walmart GoLocal, American Express et Booker Group.

Paradies Lagardère fait appel à la technologie des hologrammes pour un associé virtuel dans le magasin de l’aéroport international de Charlotte Douglas

Paradies Lagardère a déployé la technologie Capsule Hologram d’ARHT dans le magasin The Goods Express@CLT, situé à l’aéroport international de Charlotte Douglas, pour offrir aux acheteurs un associé virtuel interactif.

Le magasin propose également la technologie Just Walk Out d’Amazon.

Dans un article sur LInkedIn, Paradies Lagardère a déclaré : « Préparez-vous à vivre une expérience de shopping interactive comme jamais auparavant, où les écrans holographiques rencontrent un shopping fluide. Présentation de la technologie de pointe Capsule Hologram d’ARHT dans la boutique The Goods Express@CLT, mettant en vedette la technologie Just Walk Out d’Amazon.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’ARHT, Amazon et CLT pour amener le commerce de détail dans une toute nouvelle dimension. Assurez-vous de le vérifier après le contrôle de sécurité dans le terminal principal.

Recherche Shopify : de nombreux acheteurs prévoient de se dépenser pendant le Black Friday Cyber ​​​​Monday 2023

Les acheteurs du monde entier s’attendent à maintenir ou augmenter leurs dépenses en ligne et physiques ce week-end du Black Friday Cyber ​​Monday (BFCM). Cependant, ils recherchent des offres particulières et envisagent d’utiliser l’IA pour découvrir de nouvelles marques ainsi que de nouveaux produits – et sont prêts à changer de marque pour les obtenir.

C’est ce que révèle une enquête Shopify menée auprès de plus de 2 000 consommateurs et de 1 000 PME au Royaume-Uni, qui fait partie d’une étude portant sur 12 000 consommateurs et près de 5 000 entreprises dans six pays.

Deann Evans, directeur général EMEA chez Shopify, commente : « Malgré de nombreuses études prédisant une période difficile pour les détaillants alors que les consommateurs cherchent à resserrer les cordons de leur bourse, nos données indiquent que cela pourrait être un moment clé de revenus pour ceux qui adoptent la BFCM.

« En fait, les acheteurs ont récemment réduit leurs achats et sont donc prêts à dépenser pendant la BFCM pour en avoir plus pour leur argent. Les marques doivent saisir cette opportunité en proposant des offres compétitives et des produits de meilleure qualité, car si ce n’était pas le cas, les consommateurs pourraient se tourner vers d’autres.

Snappy Group entre sur le marché irlandais en signant un accord pour développer et alimenter l’application de livraison à domicile Centra Go

Snappy Group, l’entreprise technologique derrière l’application de livraison d’épiceries et de dépanneurs, Snappy Shopper, a annoncé un nouveau partenariat avec le détaillant irlandais d’épiceries de proximité Centra.

Centra fait partie de Musgrave Retail Partners Ireland, la division de franchise de vente au détail du Musgrave Group, l’un des plus grands distributeurs d’épicerie et de produits alimentaires d’Irlande.

Ce rapprochement verra Snappy Group développer et alimenter la nouvelle application de livraison à domicile, Centra Go, qui, aux côtés de l’épicerie traditionnelle, permettra d’emporter des plats chauds.

In The Style s’associe à SHOPLINE pour lancer la nouvelle boutique en ligne d’un détaillant de mode rapide

Le fournisseur asiatique de logiciels en tant que service et de solutions de commerce électronique, SHOPLINE, a été désigné pour lancer la nouvelle boutique en ligne d’In The Style.

Il a travaillé avec eBusiness Guru et Patchworks sur le projet.

Jas Singh, PDG de Baaj Capital, qui a acquis In The Style plus tôt cette année pour 1,2 million de livres sterling, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de SHOPLINE pour notre stratégie commerciale moderne. »

« Leur approche intégrée et leur profonde expertise dans le secteur de la vente au détail, associées à une approche simple de résolution de problèmes, nous propulseront dans la prochaine phase de notre stratégie de croissance. »

Il ajoute : « Au cours de leur mandat au sein de l’équipe In The Style, ils ont démontré un réel engagement envers une approche centrée sur le client, travaillant en étroite collaboration avec l’équipe pour fournir d’excellents résultats en temps opportun. Ils étendront leur soutien à l’ensemble de notre portefeuille, nous permettant d’exploiter le potentiel de toutes nos marques et se transformer en une place de marché significative.

Un travail d’amour : Amazon UK lance « La nourriture aussi, qui savait ? » campagne publicitaire pour la gamme d’épicerie byAmazon

Amazon UK a lancé la première campagne publicitaire pour sa propre gamme d’épicerie de marque, byAmazon.

Cela introduit le nouveau slogan « La nourriture aussi, qui savait ? » et utilise la nourriture pour imiter de manière ludique le sourire d’Amazon ainsi que pour présenter ses étoiles bien connues.

La société se lance avec une prise de contrôle médiatique de la station de métro Angel à Londres, à quelques pas de l’un de ses magasins Amazon Fresh alimentés par la technologie Just Walk Out.

Dans une publication sur LinkedIn, Laura Harris, Senior Brand Manager chez Amazon Fresh Private Brands, a déclaré : « Ma première campagne sur Amazon et ma première campagne côté client ont été un travail d’amour ! Merci à nos partenaires Red Brick Road et RUFUS media.

Google Cloud et Unilever s’associent pour connecter numériquement leurs collègues en usine avec la nouvelle application My Unilever

Google Cloud et Unilever se sont associés pour lancer une nouvelle application destinée aux employés, My Unilever.

L’objectif ici est de connecter les collègues des usines d’Unilever à travers le monde, leur permettant d’accéder aux ressources numériques d’Unilever depuis n’importe quel endroit ou appareil.

Construite sur Google Cloud et fournie en partenariat avec Accenture, l’application permet également d’accéder en un clic à Google Workspace, qui comprend les applications de communication et de collaboration telles que Gmail, Calendrier, Docs, Drive, Chat et Meet.

Il utilise également Appsheet, la plate-forme sans code de Google, comme principale interface utilisateur final pour l’application My Unilever.

L’application donnera également aux utilisateurs l’accès à une variété d’outils tiers, notamment la formation et la paie, dont certains n’étaient auparavant accessibles que via des méthodes papier ou via des processus fastidieux en usine.

Southern Co-op et Scotmid exploitent les solutions d’assortiment et de planification d’espace SymphonyAI dans les entreprises alimentaires

Southern Co-op et Scottish Midland Co-operative (Scotmid) ont sélectionné les solutions d’assortiment et de planification d’espace SymphonyAI Retail CPG pour les mettre en œuvre dans l’ensemble du secteur alimentaire dans les près de 500 magasins de proximité gérés et franchisés de l’entreprise dans diverses régions du Royaume-Uni.

Les deux entreprises, toutes deux membres de Federal Retail Trade and Services (FRTS), un groupe central coopératif d’achat de produits alimentaires, cherchent à adapter les assortiments, les étagères et les espaces au sol au niveau des magasins et des catégories pour un alignement basé sur les données. avec les besoins changeants des clients locaux de chaque magasin.

La solution CADS StoreSpace aide la chaîne de supermarchés américaine Rouses à améliorer sa productivité et à augmenter ses ventes

CADS, spécialiste de la planification d’espaces de vente au détail, a aidé le détaillant alimentaire américain Rouses Market à améliorer son efficacité, sa communication et sa rentabilité grâce au logiciel StoreSpace.

Avant d’adopter StoreSpace, l’entreprise familiale Rouses utilisait des feuilles de calcul Excel et des fils de discussion par courrier électronique pour la planification des macro-espaces, la gestion des planogrammes et le suivi des stocks.

Il bénéficie désormais d’un processus de planification d’espace plus rationalisé avec un accès à des informations vitales sur les performances, un environnement de planification intuitif et bien plus encore.