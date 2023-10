RTIH rassemble les actualités technologiques de vente au détail que vous avez peut-être manquées la semaine dernière — Retail Technology Innovation Hub

Harrods Tech Month voit la marque de bien-être Therabody faire appel à Outform pour une expérience de fenêtre interactive

La marque de bien-être Therabody a créé une expérience de fenêtre interactive dans le cadre du Harrods Tech Month.

Le concept a été conçu, réalisé et installé par Outform. Le résultat est une expérience que les passants peuvent contrôler depuis leur téléphone pour en savoir plus sur l’univers et la gamme de produits bien-être de Therabody.

Son affichage occupe une fenêtre entière le long de la façade de Harrods Brompton Road. Un écran interactif contrôlé par QR se trouve en son centre et l’utilisation d’un éclairage LED garantit un impact nocturne.

Il présente quatre produits phares de Therabody, dont le dernier venu de la marque dans le domaine des technologies de beauté, son masque TheraFace, un masque thérapeutique LED à domicile qui associe la lumière rouge et bleue à la thérapie par vibration.

Les acheteurs peuvent choisir l’une des trois « histoires », en ligne avec les trois catégories de produits de Therabody, qui déclenchent le contenu correspondant sur le grand écran LED.

Lorsqu’ils regardent le contenu, les catégories de produits pertinentes s’allument dans la vitrine – rouge pour la beauté, blanc pour le bien-être, bleu pour la performance – accompagnées d’une page de destination mobile qui renvoie à la boutique en ligne Harrods et d’un appel à l’action pour visiter le concession de marque au cinquième étage d’Harrods et tester la gamme de produits.

Amazon marque une étape technologique sans paiement Just Walk Out alors qu’elle atteint 100 magasins tiers

Le week-end dernier, Amazon a ouvert son 100e magasin tiers alimenté par la technologie Just Walk Out.

Dans une publication sur LinkedIn, Ritu Subash, PM principal – Technologie des magasins physiques – Just Walk Out at Amazon, a déclaré :

« Des jalons comme ceux-ci valent la peine du travail que nous accomplissons ! Passons aux 100 prochains.

Cette technologie peut être trouvée dans les aéroports, les stades, les écoles, les épiceries et les dépanneurs du monde entier.

Plus de détails ici.

Les micro-magasins autonomes JUXTA Nomad font leurs débuts aux États-Unis en tant que premiers partenaires commerciaux annoncés

JUXTA, une entreprise de technologie et de micro-confort lancée en août, fait état d’une adoption rapide auprès des entreprises de la chaîne de valeur des véhicules électriques et de plusieurs partenaires de vente au détail prêts à adopter son offre à travers les États-Unis.

Les premiers clients à avoir découvert son produit inaugural, Nomad, ont été les festivaliers Renewal 2023 à Buena Vista, Colorado, le mois dernier. La capacité du Nomad à voyager et à répondre à une forte demande dans des endroits éloignés a été démontrée alors qu’il a servi des milliers de fêtards 24 heures sur 24 pendant l’événement.

Renewal 2023 a lancé un nouveau partenariat pour JUXTA avec Choice Market, un détaillant dont le siège est à Denver, au Colorado, et qui possède des points de vente dans tout l’État. Le premier micro-magasin Choice Market Nomad ouvrira ses portes à Denver, ce qui en fera le premier point de vente portable et autonome du Colorado.

Un autre partenariat de vente au détail a été formé avec Golden Pantry Food Stores, un groupe dont le siège est à Watkinsville, en Géorgie. Le premier magasin Nomad de Golden Pantry ouvrira ses portes à Wire Park, Watkinsville, Géorgie.

Ce développement à usage mixte, qui regroupe des appartements, des bureaux, des restaurants, une microbrasserie et un espace événementiel aux multiples facettes, a été conçu à partir d’une usine reconvertie.

L’intégration du magasin autonome de JUXTA vise à répondre à une fréquentation diversifiée allant des résidents locaux à une pléthore de visiteurs quotidiens, 24 heures sur 24 et sans avoir besoin de personnel dans le magasin.

La startup de plateforme d’inventaire de commerce électronique Centro se lance avec la clôture d’un cycle de financement de pré-amorçage de 2 millions de dollars

Centro, un centre automatisé de contrôle des stocks pour les marques de commerce électronique, a obtenu un financement de pré-amorçage de 2 millions de dollars dirigé par Ripple Ventures et 2048VC, avec la participation de Valia Ventures et Comma Capital. Les investisseurs providentiels et les conseillers de Centro, notamment des individus de WeMakeWebsites, Canada Goose et Uber.

L’argent aidera la startup à élargir sa sélection d’offres pour inclure des fonctionnalités de prévision et d’automatisation des achats afin de lancer de nouvelles initiatives de marketing dans toute l’Amérique du Nord.

« Avant de fonder Centro avec Jamyang, je dirigeais les opérations d’inventaire chez SSENSE, un détaillant multimarque de luxe en ligne avec une clientèle mondiale. Lorsque la pandémie mondiale a frappé, j’ai pu constater à quel point la chaîne d’approvisionnement mondiale était délicate », déclare Andrew Liu, cofondateur de Centro.

« En essayant de m’adapter à l’évolution rapide de l’offre et de la demande, j’ai découvert qu’il existait un manque inhérent d’outils d’inventaire pour les marques modernes. Jamyang, qui travaillait à l’époque comme stratège chez Shopify, a validé ce même récit dans d’autres entreprises à grande échelle, nous avons donc décidé de bouleverser l’espace des opérations d’inventaire.

Invafresh ajoute les outils de réduction du gaspillage alimentaire Whywaste à sa plateforme Fresh Retail

La plateforme d’épicerie fraîche Invafresh a acquis Whywaste, un fournisseur de solutions de produits en fin de vie pour les détaillants en alimentation et les dépanneurs, notamment Asda, Tesco One Stop, SPAR International et Coop Suède, pour aider à réduire le gaspillage alimentaire et à maintenir la conformité réglementaire. et augmenter la rentabilité.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

« Je suis ravi d’accueillir Whywaste au sein de l’équipe d’Invafresh et j’ai hâte de travailler avec eux pour étendre l’empreinte mondiale de notre offre combinée de plateforme Fresh Retail », déclare Tim Spencer, PDG d’Invafresh.

« Tout au long du processus de diligence raisonnable, j’ai été impressionné à la fois par le calibre des talents de Whywaste et par la qualité de leurs produits. Ce talent et la qualité des produits ont permis à Whywaste de s’établir à l’avant-garde du mouvement de développement durable en croissance rapide en permettant aux détaillants en alimentation de réduire de manière rentable le gaspillage alimentaire.

American Girl s’associe à Obsess pour une expérience virtuelle impliquant la Fille de l’année 2024, Lila Monetti

American Girl a dévoilé sa fille de l’année 2024, Lila Monetti.

Dans le cadre du lancement, la marque dévoilera la chambre de Lila dans son expérience de musée virtuel en octobre prochain grâce à un partenariat avec la plateforme e-commerce immersive Obsess. Cela permettra aux gens d’explorer davantage la vie et la personnalité de Lila, y compris son amour de l’équitation et de la gymnastique.

« Nous savons que nos fans se tourneront vers notre nouvelle fille de l’année, Lila Monetti, qui arrive juste à temps pour les vacances », déclare Jamie Cygielman, directeur général d’American Girl.

« Comme tous nos personnages bien-aimés, Lila incitera les enfants à relever de nouveaux défis avec détermination et positivité et à trouver la joie et la force qui viennent d’amitiés inattendues. »

Distributeurs automatiques de première classe, Mars Wrigley et Aramark ouvrent un marché sans friction à l’Université du Nevada à Las Vegas, propulsé par Zippin

First Class Vending, en collaboration avec Mars Wrigley et Aramark, a ouvert un marché sans surveillance sans surveillance à l’Université du Nevada à Las Vegas (UNLV).

Propulsé par la plate-forme Zippin, cela permet aux clients de récupérer des articles et de sortir, éliminant ainsi le besoin de caisses traditionnelles.

« Nous sommes ravis de présenter le Frictionless Market à la communauté UNLV », déclare Matthew Marsh, PDG de First Class Vending.

« Ce concept innovant s’aligne parfaitement avec notre engagement à fournir des solutions de vente de pointe qui améliorent la commodité et l’efficacité. Avec la technologie avancée de Zippin et le soutien de Mars Wrigley, nous sommes convaincus que ce marché dépassera les attentes et deviendra une plaque tournante de commodité pour le campus de l’UNLV. « .