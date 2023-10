4. Kingfisher présente Athena pour booster les tests et l’apprentissage avec les technologies d’IA et d’apprentissage automatique

La semaine dernière, lors de Google Cloud Next, Kingfisher a partagé le travail qu’il a effectué avec les technologies d’IA et d’apprentissage automatique.

Mohsen Ghasempour, responsable de la science des données du groupe, a expliqué comment le détaillant exploite ces innovations pour améliorer l’expérience client et stimuler la croissance.

Il a présenté Athena, un framework d’orchestration d’IA qui gérera la façon dont Kingfisher invite et interagit avec les modèles de langage d’IA, ainsi que d’autres outils d’IA développés en interne.

Ceci est conçu avec des contrôles avancés pour garantir la sécurité et fournir une protection contre les contenus sensibles ou inappropriés.

Tom Betts, directeur des données du groupe chez Kingfisher, déclare : « Athena nous aidera à tester et à apprendre encore plus rapidement avec ces technologies. »

5. Amazon s’apprête à lancer des livraisons par drones au Royaume-Uni, en Italie et sur un troisième site aux États-Unis en 2024

Les clients d’Amazon au Royaume-Uni, en Italie et dans une autre ville américaine auront la possibilité de faire livrer leurs colis par un drone Prime Air à partir de fin 2024.

Des villes spécifiques aux États-Unis et à l’étranger seront nommées dans les mois à venir.

David Carbon, vice-président d’Amazon Prime Air, déclare : « Dans le cadre de nos efforts continus pour innover pour les clients, nous sommes ravis d’annoncer l’expansion de la livraison Prime Air à l’international, pour la première fois en dehors des États-Unis. »

« Nous livrons des colis par drone depuis près d’un an en Californie et au Texas. Nous avons construit un service de livraison sûr et fiable et avons collaboré très étroitement avec les régulateurs et les communautés.

« Nous poursuivrons cette collaboration à l’avenir pour garantir que nous répondons aux besoins de nos clients et des communautés que nous servons. »

Prime Air dévoile également un nouveau design de drone MK30, qui serait plus silencieux, plus petit et plus léger que les modèles précédents.

6. Macy’s s’associe à Journee pour lancer une nouvelle plateforme de mode numérique, mstylelab, dans le cadre de la stratégie Web3

Macy’s a lancé mstylelab, une nouvelle plateforme d’engagement qui, selon un communiqué de presse, « voyage dans le futur de la mode en fusionnant les domaines physique et numérique pour créer des expériences de pointe ».

Cela ajoute : « mstylelab vise à redéfinir la mode comme un canevas d’innovation, mêlant technologie et environnements immersifs pour favoriser la découverte, l’expression de soi et la connectivité. »

Accessible sur n’importe quel appareil, en utilisant n’importe quel navigateurle public est invité à rejoindre la communauté, à créer son nom d’utilisateur, à collecter un objet numérique personnalisé et à participer à la première activation, une expérience de mode immersive construite sur la plateforme technologique métaverse Journee.

« Nous sommes ravis de lancer mstylelab, la prochaine évolution de notre stratégie numérique Web3, créant un centre d’inspiration et de découverte de style à l’intersection de la mode et de la technologie », déclare Dave Torres, vice-président du marketing interactif chez Macy’s.

« À mesure que nous développons et faisons évoluer la plateforme numérique et la communauté mstylelab, de nouvelles activations et expériences prendront vie, créant une narration immersive axée sur la mode et le style, dans un environnement amusant et propice au shopping. »