RTI déposé ? Ces mèmes vous aideront à pousser un soupir de soulagement et ils sont exempts d’impôt

Le dimanche 31 juillet était le dernier jour pour produire votre RTI ou votre déclaration de revenus. Au fur et à mesure que la date approchait, les demandes et les demandes de prolongation augmentaient. Les contribuables avaient tendance à suivre les hashtags, y compris #Extend_Due_Date_Immediately et il a recueilli plus de 5 000 publications jusqu’à présent. Cependant, le gouvernement n’a émis aucune notification pour indiquer une prolongation du dépôt du RTI, nous espérons donc que vous êtes de ce côté-ci de la clôture.

Notamment, c’est la première fois en trois ans que le délai de dépôt du RTI n’est pas prolongé. Alors que certains étaient un peu contrariés à ce sujet, beaucoup se sont tournés vers Twitter et ont partagé des mèmes sur le même sujet.

Plusieurs problèmes tels que les tracas d’Internet, les palpitations de ne pas pouvoir se connecter et la recherche de votre carte PAN dans toute la maison ont été discutés par le biais de mèmes.

Professionnels de l’impôt rentrant chez eux après avoir terminé la première phase de la saison des impôts :#Retours d’impôts #DépôtITR pic.twitter.com/YYj8mQgeaq — CA Akhil Pachori (@akhilpachori) 31 juillet 2022

Toujours en attente de l’OTP. C’est presque 1 heure. #DépôtITR pic.twitter.com/I5WNxoCE7M — Subhash Singh (@sisodiyaji0761) 31 juillet 2022

Tous les professionnels de l’impôt et les CA avec leur équipe après la fin de la première phase du dépôt du RTI.#DépôtITR ….#Retours d’impôts ..#ITR pic.twitter.com/1DcQ4DWgtR — Vru$hang $ (@v2shah) 31 juillet 2022

Pendant ce temps, selon le site Web de l’impôt sur le revenu, un total de 4,09,49,663 avaient été déposés jusqu’au 28 juillet. Parmi ceux-ci, 2,41,15,777 RTI vérifiés ont été traités. Cependant, selon les données du portail de l’impôt sur le revenu, seuls 40 % des contribuables ont déposé leur RTI, car le portail indique qu’il compte au total 10, 45, 31 679 personnes enregistrées.

Les contribuables ont soulevé des problèmes concernant les problèmes rencontrés lors de la production de leurs déclarations de revenus, car ils alléguaient que le portail ne fonctionnait pas. Ils ont également lancé des hashtags sur Twitter et tagué les comptes du ministre des Finances Nirmala Sitharaman, du Conseil central des impôts directs et du Département de l’impôt sur le revenu, entre autres, pour exiger la prolongation.

Les experts étaient d’avis que la date limite pour déposer le RTI pourrait ne pas être prolongée après le 31 juillet, car de nombreux contribuables sont en mesure de produire leurs déclarations.

