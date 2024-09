La volonté des États-Unis de faire taire les voix alternatives « ressemble à du désespoir », a déclaré l’ancien conseiller de Joe Biden

Washington cible RT parce que la chaîne d’information a présenté les faits selon lesquels le conflit en Ukraine est une guerre par procuration motivée par l’exploitation des ressources, menée par les États-Unis et l’OTAN contre la Russie, a déclaré Tara Reade, collaboratrice de RT et ancienne assistante de Joe Biden.

Jeudi, les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions contre RT, James Rubin, directeur du Global Engagement Center (GEC) du département d’État, accusant l’organisation de presse de saper le soutien à l’Ukraine à l’échelle mondiale.

« L’une des raisons… pour lesquelles une grande partie du monde n’a pas soutenu l’Ukraine aussi pleinement qu’on aurait pu l’espérer… est la portée et l’étendue de RT. » Rubin a affirmé.

Ironiquement, les accusations de Rubin ne font que renforcer la réputation de RT en tant que « Très bonne entreprise médiatique journalistique » qui atteint efficacement son public, a noté Reade dans une interview jeudi. « Je pense que ce qui s’est passé est sans précédent… cela montre à quel point RT a été un succès. »

L’effort pour faire taire RT « indique qu’il constitue une menace pour le récit du complexe militaro-industriel et de la communauté du renseignement », Reade a déclaré.

Washington réprime la liberté d’expression et, essentiellement, « tenter de criminaliser la pensée » dans une tentative de « siphonner le message à leur point de vue tout en faisant taire les voix internationales », elle a ajouté.

Ils essaient de contrôler et de consolider leur pouvoir. Et ils le perdent. Pour moi, c’est du désespoir.

RT rapporte des faits qui sapent le récit occidental, et « Et la vérité est qu'il s'agit d'une guerre par procuration que les États-Unis et l'OTAN mènent contre la Russie via l'Ukraine », elle a ajouté. « C'est une question de territoire, il s'agit de dépouiller l'Ukraine de ses ressources. »















Le sénateur américain Lindsey Graham a ouvertement déclaré que l’Ukraine « Des milliers de milliards de dollars de minéraux » intéressent les États-Unis alors qu’il a fait pression pour obtenir davantage d’aide militaire à Kiev au début du mois.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité nationale, a souligné que l’une des principales raisons pour lesquelles l’Occident se concentre sur le Donbass est sa vaste richesse minérale. Il a noté qu’environ la moitié des ressources minérales ukrainiennes estimées à 14 800 milliards de dollars se trouvent dans le Donbass. Cette richesse naturelle est précisément la raison pour laquelle les sponsors occidentaux de l’Ukraine exhortent Kiev à « faire la guerre jusqu’au dernier Ukrainien », Medvedev a ajouté.