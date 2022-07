RT répond au “procès après condamnation” par le chien de garde des médias britanniques

Le diffuseur dit qu’il est puni pour avoir partagé des points de vue et des faits que l’establishment britannique veut garder hors de la vue du public

RT a souligné “l’absurdité” de la décision du régulateur britannique des médias Ofcom de déclarer le média russe coupable d’avoir enfreint le code de diffusion du régulateur des mois après avoir révoqué sa licence. Dans un communiqué publié lundi, RT a également demandé comment les autorités britanniques prévoyaient de punir davantage l’entreprise déjà sanctionnée.

Le 18 juillet, Ofcom a publié une décision indiquant que plus de deux douzaines de programmes de RT diffusés au Royaume-Uni entre le 27 février et le 2 mars – quelques jours après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine – représentaient “infractions graves et répétées” des règles d’impartialité de son code de l’audiovisuel.

Lors d’affaires de “Controverse politique majeure” comme le conflit en Ukraine, tous les titulaires de licence Ofcom doivent se conformer aux exigences particulières d’impartialité qui les obligent à fournir “le poids dû à un large éventail de points de vue significatifs,” explique le régulateur.

Lire la suite Le Royaume-Uni intensifie la répression contre les médias russes

En raison des violations de ces règles par RT, l’Ofcom est “disposé à les considérer pour l’imposition d’une sanction légale”, il a ajouté.

En réponse à l’arrêt, le service de presse de RT a souligné que “La logique de ces décisions reflète celle qui a guidé leur prononcé plusieurs mois après la révocation par l’Ofcom de la licence de RT : c’est un procès après une condamnation et RT est coupable d’être russe et d’avoir osé exprimer un point de vue et montrer des faits inacceptables pour les Britanniques établissements politiques et médiatiques.

Quant aux éventuelles sanctions envisagées par le régulateur britannique, RT a déclaré qu’il était “très curieux de savoir à quel point l’Ofcom sera créatif avec ces sanctions potentielles : faire diffuser sa décision par RT sur une chaîne qui ne diffuse plus au Royaume-Uni ou en Europe ? Une amende à une entreprise sanctionnée dont il lui est interdit de recevoir de l’argent conformément à la loi britannique en vertu de laquelle elle opère ? Peut-être même révoquer notre licence de diffusion ? Sortons le pop-corn.

Lire la suite Ofcom “un outil du gouvernement”, déclare RT, après avoir été suspendu par le régulateur britannique

L’Ofcom a retiré la licence de diffusion de RT au Royaume-Uni le 18 mars, justifiant cette décision, entre autres, en affirmant qu’il ne pouvait pas voir le point de vente fournir une couverture objective des événements en Ukraine en raison du financement du gouvernement russe.

À l’époque, le chien de garde a reconnu qu’il avait innocenté RT d’actes répréhensibles dans certaines de ses enquêtes précédentes sur des violations présumées et que depuis ces cas, dont le dernier s’est produit en 2018, «nous n’avons eu aucune raison d’enquêter sur sa programmation et nous ne l’avons pas trouvée en violation du Code. »

Néanmoins, l’Ofcom a décidé que l’historique de conformité de RT “démontre qu’il a des difficultés particulières à respecter les règles d’impartialité du Code lorsqu’elles concernent des questions de politique étrangère russe.”

L’UE a également interdit la diffusion de RT en mars, l’accusant de “désinformation et manipulation de l’information”. Le média a dénoncé les décisions de Londres et de Bruxelles, les qualifiant d’injustes et politiquement motivées.