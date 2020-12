Le projet #VictoryPages de RT, dédié à la défaite du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, a remporté trois prix aux prestigieux Epica Awards 2020. RT a décroché le seul prix «Or» de la Russie, pour sa «Lettre sans fin» sur Instagram Stories.

Les Epica Awards 2020 ont évalué 1 980 candidatures de 59 pays, le plus grand nombre d’entrées venant de Russie (123), suivi de l’Allemagne (121). Sur 450 finalistes, seuls 49 ont obtenu le premier prix. RT, avec son projet #VictoryPages, en fait partie, avec Der Spiegel, WWF, Greenpeace, Adobe, IKEA, Doctors Without Borders, Burger King, Unilever et des agences de publicité telles que Ogilvy, BBDO Germany, 72andSunny, Wunderman Thomson, David Miami , et d’autres.





#VictoryPages est un grand projet numérique multiplateforme dédié à 75 ans depuis Victory over Nazism. Sur Instagram, le projet était représenté par ‘Endless Letter’ sur Instagram Stories. Il a fallu le Prix ​​’Gold’ chez Epica dans la catégorie «Design graphique».

‘Endless Letter’ est une série graphique unique comprenant des centaines d’extraits de lettres originales de première ligne de la Seconde Guerre mondiale, avec des illustrations créées par de jeunes étudiants de l’école de design RANEPA de Moscou, ainsi que par des artistes renommés Peter Bankov et Mikhail Sorkin. Des citations émotionnelles de missives de première ligne ont été partagées ligne par ligne dans Stories, créant une sorte de «lettre sans fin», avec une partition originale et non-stop du jeune compositeur russe Max Makarychev.

L’hommage VR de #VictoryPages par les élèves ‘Lessons of Auschwitz’ a remporté lePrix ​​’Argent’ dans la catégorie «Médias».

Le projet honore le 75e anniversaire de la libération en 1945 du camp de concentration d’Auschwitz par l’Armée rouge. Pour le marquer, RT a amené neuf élèves d’un lycée de Moscou – âgés de 13 à 16 ans – au Mémorial en Pologne pour vivre personnellement cette expérience. Après le voyage, nous leur avons demandé d’exprimer leurs réactions en réalité virtuelle sous la direction créative de l’artiste russe XR, Denis Semionov. Le compositeur Peter Theremin, qui est également un maître du plus ancien instrument électronique, le termenvox, a écrit une partition originale pour le film. Pour réaliser «Lessons of Auschwitz», les jeunes artistes ont utilisé des pinceaux audio-réactifs en VR qui permettaient à leurs créations d’interagir avec les ondes sonores du termenvox comme un égaliseur.

«Lessons of Auschwitz» est une expérience sociale qui vise à montrer comment l’histoire peut être racontée et réinventée par les jeunes générations grâce à l’art numérique.

Le projet #VictoryPages ‘War: Kids’ dessins dans l’animation VR ‘a obtenu’ Bronze ‘à Epica dans la catégorie’ AR / VR ‘.

Dans cette série, des artistes célèbres en VR ont interprété des dessins d’enfants créés pendant le siège de Leningrad (8 septembre 1941 – 27 janvier 1944) de la collection du Musée national de l’histoire de Saint-Pétersbourg. Parmi les artistes figuraient Sutu Eats Flies d’Australie, VR Rosie du Royaume-Uni, VRHuman d’Allemagne et Denis Semionov de Russie.

Lancé en 1987, Epica est un prix unique jugé par des représentants des médias – des rédacteurs en chef et des journalistes de premier plan des titres de presse professionnelle les plus prestigieux dans plus de 50 pays. En 2017, le # 1917LIVE de RT a remporté deux «Bronze» à Epica pour «Réseaux sociaux» et «Médias». En 2019, l’album AR de RT du projet multimédia # Romanovs100 a remporté l’Argent dans la catégorie Réalité virtuelle / augmentée aux Epica Awards.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!