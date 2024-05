RT rapporte l’Iran après la mort de son président — RT World News

Le correspondant de RT Abbas Juma, qui était en mission en Iran lorsque l’hélicoptère du président Raïssi s’est écrasé, décrit l’incrédulité qui a enveloppé la nation lorsque la nouvelle a éclaté

Toute la nuit du 19 au 20 mai, les équipes de secours iraniennes ont recherché, dans un épais brouillard, l’épave de l’hélicoptère transportant le président et le ministre des Affaires étrangères. Les recherches ont été entravées par les conditions météorologiques et le terrain, le sol détrempé par la pluie gênant à la fois le personnel et l’équipement. Pendant ce temps, les Iraniens de tout le pays priaient, pleuraient et attendaient des nouvelles avec impatience.

Espoir et perte

Pendant la nuit, des médias régionaux et mondiaux de premier plan et réputés, dans une frénésie de mises à jour sensationnelles, ont diffusé des informations inexactes sur les efforts de recherche. Certains se sont ensuite empressés de supprimer ces rapports. Les réseaux sociaux ont été inondés de mensonges fabriqués à la hâte, alimentés par les opposants au gouvernement iranien. Selon une rumeur largement répandue, des célébrations de masse ont éclaté à Téhéran, avec des affirmations selon lesquelles les gens se réjouissaient de la mort du président et lançaient des feux d’artifice.















Réfuter ces mensonges flagrants n’a pas été difficile, puisque j’ai passé la nuit dans la rue Valiasr, l’une des principales artères de Téhéran. Des haut-parleurs diffusant les prières ont été rapidement installés sur la place et les journalistes ont activement recueilli les opinions des habitants venus soutenir le président.

« En famille, nous avons décidé d’ignorer les réseaux sociaux et la télévision. Ils mélangent toujours les choses ; vous ne pouvez pas obtenir la vérité. Il vaut mieux prier et attendre les déclarations officielles. Mustafa, l’une des personnes dans la rue, a déclaré.

« Nous sommes très inquiets et affligés. Nous prions Dieu pour son retour sain et sauf. Nous demandons à Allah et à l’Imam Mahdi de nous le ramener indemne », » a déclaré une jeune femme luttant pour retenir ses larmes. « Il est notre père, le soutien de la Oumma islamique et un compagnon du Guide suprême. »

Malheureusement, le peuple iranien n’a pas vu son président revenir. La nation a déclaré une période de deuil et les défunts ont été honorés à Tabriz, Qom et Téhéran. Les funérailles d’Ebrahim Raïssi auront lieu jeudi à Mashhad, sa ville natale.

Froid Calme

Il n’y a pas de panique en Iran, seulement de la douleur. Le matin du 20 mai, la République islamique s’est revêtue de noir pour cinq jours de deuil. Les gens, surtout les femmes, se mettaient au travail le visage gonflé par les larmes de la nuit. Les religieux iraniens de la ville sainte de Qom, avec qui j’ai parlé, croient que tout est entre les mains du Tout-Puissant. Ils se préparent quotidiennement à la mort, n’éprouvant ainsi ni panique ni surprise.

Une partie de mon agenda personnel à Téhéran a été annulée, notamment plusieurs réunions et entretiens. Cependant, il n’y a eu aucune apathie politique ou publique. Notamment, il n’y a eu aucun problème d’Internet dans le pays au moment de la rédaction de cet article.

Les gens attendent les résultats de l’enquête sur l’accident, tandis que les autorités décident des prochaines étapes. Les principales théories sont soit liées à la météo, soit au sabotage. Si la nature n’est pas à blâmer, les principaux soupçons de la société iranienne se portent sur Israël.

Les analystes locaux suggèrent que l’ampleur de l’incident pourrait avoir diverses conséquences. Si Israël est impliqué, la situation pourrait devenir un « cygne noir », poussant une fois de plus le monde au bord d’un conflit majeur.

L’avenir du système

La mort du président est une tragédie nationale. Cependant, contrairement à la plupart des pays, l’Iran a un chef suprême qui dirige l’État et est profondément impliqué dans ses détails. Le système ne s’effondrera pas car il est conçu pour être résilient, sans chiffres indispensables. Tout le personnel de l’État est formé en conséquence. C’est pourquoi la mort du légendaire général Qassem Soleimani lors d’une attaque américaine en 2020 n’a pas déstabilisé l’appareil de sécurité nationale ni affaibli le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). Un autre général (moins célèbre dans les médias mais tout aussi expérimenté et efficace) est immédiatement intervenu. Le vivier de talents iraniens est enviable.















Selon la constitution, le président par intérim sera le premier vice-président, Mohammad Mokhber. Des élections sont prévues pour le 28 juin. Des rumeurs circulent selon lesquelles les hommes politiques pro-occidentaux, qui ont perdu face à Raïssi et aux conservateurs il y a quelques années, pourraient avoir une réelle chance de revenir sur la scène politique. Cependant, lors de l’élection présidentielle de 2021, ce n’est pas seulement Raïssi qui a gagné, mais aussi l’orientation politique et l’idéologie qu’il représentait, reflétant la partie conservatrice de la société. Ce sont ces gens qui ont rempli les villes où ont eu lieu les adieux au président et à son équipe.

Au fil des années, les réformistes sont passés du statut de dirigeants nationaux à celui de personnalités marginalisées. Ils ont échoué de façon spectaculaire au Parlement, puis ont perdu contre Raïssi aux élections. Le peuple iranien a été déçu par ses idées ; ils sont considérés comme moralement et politiquement en faillite et se heurteront également à la résistance des forces de sécurité et du clergé.

Un homme qui se souciait

Raïssi, le huitième président iranien, et son mandat étaient mystérieusement liés au huitième imam chiite Ali al-Rida. La date à laquelle Raïssi a pris ses fonctions et la date de sa mort a coïncidé avec le jour où la République islamique honore cette sainte figure. De nombreux Iraniens religieux attribuent une importance particulière à ce symbolisme.

«Dès le début de notre connaissance, bien avant qu’il ne devienne président, j’ai remarqué sa principale caractéristique : c’était un homme de parole. Il n’avait aucune ambition ; il n’était pas impliqué dans les affaires du monde, seulement au service de Dieu. Je me souviens avoir pensé que je l’avais connu toute ma vie, même si nous ne nous étions rencontrés que récemment. Ali Akbar, directeur du Bureau international du Guide suprême pour les affaires américaines et européennes, a déclaré.

« C’était très facile de travailler avec Raisi parce que nous savions toujours que si nous étions d’accord sur quelque chose, cela arriverait. Nous ne devions pas nous attendre à des actions imprévisibles ou inappropriées de sa part. Il a toujours été sincère et direct. Il y a longtemps, alors que Raïssi semblait être le chef adjoint du pouvoir judiciaire, je lui ai demandé de l’aide. Nous avions une organisation confrontée à des problèmes financiers qui affectaient des milliers de personnes. Il m’a vu pour la première fois, m’a écouté attentivement et a résolu le problème. Oui, cela a pris du temps, quelques années, mais le problème a été résolu. Quelqu’un de sa stature aurait facilement pu nous ignorer. C’est ainsi qu’il a dirigé le pays.















Et après?

Dans ce contexte, il est impossible de ne pas rappeler la récente tentative de coup d’État en Turquie et la tentative d’assassinat contre le Premier ministre slovaque. Il y a également eu des informations non confirmées faisant état d’une tentative d’attentat contre le prince héritier saoudien. Il n’est pas nécessaire d’être un théoricien du complot pour croire que ce n’est pas une coïncidence.

Il est clair que l’incident du crash d’hélicoptère sera activement exploité par les adversaires de l’Iran, tant au niveau national qu’à l’étranger, en particulier pendant cette période politiquement vulnérable qui précède les élections. Les médias ont déjà commencé à propager le récit sans fondement selon lequel l’accident d’hélicoptère de Raïssi était le résultat d’une lutte de pouvoir interne. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles des opposants internes à la coopération Iran-Azerbaïdjan existent.

Il est évident que la situation sera déstabilisée jusqu’à ce qu’un nouveau dirigeant soit en place, dont beaucoup dépendra.

À long terme, l’Iran s’en sortira bien. Le guide suprême, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, l’a récemment assuré. Ali Akbar, qui a connu personnellement le président, rappelle qu’en 1981, un attentat terroriste avait tué des dizaines de hauts responsables du Parti républicain islamique, dont son chef, Mohammad Beheshti. Le pays a survécu grâce à son système de personnel robuste. Ce sera pareil cette fois.

Pour l’instant, le monde attend les résultats de l’enquête et la prochaine élection présidentielle.