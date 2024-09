RT ne va nulle part — RT World News

Nous faisons simplement notre travail de journalistes, et l’establishment occidental essaie de se débarrasser de nous depuis près de 20 ans.

Les dernières accusations du Département d’État américain n’ont rien de surprenant. À ce stade, il est amusant d’observer ce que ces esprits paranoïaques vont inventer ensuite. Pourtant, depuis près de 20 ans, RT fait simplement son travail de journaliste, apportant aux publics du monde entier des histoires et des voix que les médias grand public ne permettent pas. Et l’establishment occidental essaie de se débarrasser de RT depuis tout ce temps.

En 1962, le président américain de l’époque, John F. Kennedy, déclarait : « Nous n’avons pas peur de confier au peuple américain des faits déplaisants, des idées étrangères, des philosophies étrangères et des valeurs compétitives. Car une nation qui a peur de laisser son peuple juger de la vérité et du mensonge dans un marché ouvert est une nation qui a peur de son peuple. »

Les déclarations faites cette semaine et la semaine dernière par le gouvernement américain à propos de RT prouvent exactement le contraire : ils ont en fait peur, ils sont terrifiés par toute voix véritablement dissidente, de peur que leur peuple ne la croie. Et ils ont également peur que cette voix soit entendue non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d’autres pays et régions du monde. Ils veulent être ceux qui contrôlent toutes les informations, tous les récits.

Tant pis pour eux, car RT ne va pas disparaître. Nous allons continuer à faire notre travail et à trouver de nouvelles façons d’atteindre les publics, dans tous les coins du monde.