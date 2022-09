RT Hindi fait ses débuts sur Twitter — RT World News

RT a lancé un nouveau compte Twitter destiné à son public parlant hindi. @RT_Hindi_news a été créé plus tôt ce mois-ci avec un accent sur le sous-continent indien et l’Asie du Sud. Un compte Telegram destiné aux lecteurs de langue hindi a également été créé.

En plus des nouvelles mondiales vues sur les autres flux de RT, le nouveau compte comprend des histoires d’intérêt local pour les lecteurs en Inde et dans les pays environnants. Les publications récentes incluent une allocution du ministre indien des Affaires étrangères à l’Assemblée générale des Nations Unies, les réalisations de la police de Delhi pour réunir les enfants disparus avec leurs familles et un homme du Kerala se plaignant que des gens le harcèlent pour de l’argent après avoir gagné à la loterie.

En plus du russe et de l’anglais – et maintenant de l’hindi – RT propose du contenu en allemand, espagnol, français, portugais et arabe.