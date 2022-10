RT gagne son procès contre Google — RT World News

Le tribunal arbitral de Moscou a ordonné au géant américain de la technologie de rétablir l’accès aux chaînes YouTube bloquées

Le tribunal arbitral de Moscou a ordonné à Google de restaurer les chaînes YouTube de RT, qui ont été bloquées par le géant de la technologie après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine.

La décision a été annoncée mardi alors que le tribunal s’est prononcé en faveur d’ANO TV-Novosti, la société fondatrice de RT, contre Google LLC, Google Ireland Limited et la division russe de Google. Ils ont reçu l’ordre de rétablir l’accès à quelque 27 chaînes bloquées.

S’ils ne le font pas, une amende judiciaire de 100 000 roubles par jour (1 694 $) sera imposée à Google jusqu’à ce que l’accès à toutes les chaînes soit rétabli. Chaque semaine, le montant de l’astreinte journalière doublera.

Google a maintenant 30 jours pour faire appel du verdict du tribunal.

Le procès contre Google a été déposé en mai lorsque le tribunal, à la demande de RT, a pris des mesures provisoires pour “s’assurer qu’il est possible d’exécuter l’acte judiciaire” contre la société et a saisi tous les actifs financiers et les biens meubles et immeubles de la division russe du géant de la technologie pour une valeur de 500 millions de roubles (8,4 millions de dollars).

Des montants similaires ont également été saisis à la société dans le cadre de deux autres poursuites en cours intentées par les sociétés de télévision russes NTV et GPM Entertainment Television, dont le contenu a également été bloqué sur YouTube.















Les administrateurs de YouTube ont restreint l’accès à toutes les chaînes RT et RTD début mars, peu de temps après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine.

Selon un rapport de mars de Roskomnadzor, le chien de garde des médias russes, il y a eu quelque 54 cas de YouTube limitant le contenu appartenant à des chaînes russes.

Après le lancement de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine, les gouvernements occidentaux et les entreprises technologiques privées ont lancé une campagne de censure contre les médias russes qu’ils jugent « contrôlés par l’État ». L’Union européenne a complètement banni RT et Spoutnik de ses ondes. RT America a été contraint de cesser ses activités en raison des sanctions américaines contre Moscou, tandis que Google a supprimé les applications de RT et de Sputnik de son Play Store, et YouTube a bloqué l’accès à toutes les chaînes des diffuseurs.