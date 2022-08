La Chine repousse ce qu’elle perçoit comme une atteinte à sa souveraineté

Les responsables américains ont minimisé l’importance de la possible visite à Taiwan de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, alléguant que la Chine réagit de manière excessive. Mais du point de vue de Pékin, c’est vraiment un gros problème, car cela illustre ce qu’ils considèrent comme l’érosion par Washington du statu quo qui existe depuis plus de quatre décennies.

Pelosi, qui dirige une délégation du Congrès lors d’un voyage en Asie-Pacifique cette semaine, pourrait passer une nuit à Taipei et rencontrer la dirigeante taïwanaise, Tsai Ing-wen, selon les médias. Pékin a mis en garde à plusieurs reprises contre une éventuelle visite, affirmant qu’elle porterait un coup dur aux relations entre les nations.

Caleb Maupin de RT a sondé pourquoi les points de vue de la Chine et de l’Amérique sont si différents.

De hauts responsables américains ont de manière préventive blâmé la Chine pour tout conflit possible, arguant que Pelosi ne faisait rien d’extraordinaire.

“Si le président décide de se rendre et que la Chine essaie de créer une sorte de crise ou d’aggraver les tensions, ce serait entièrement sur Pékin”, a-t-il ajouté. a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Les autorités chinoises traitent l’éventuelle escale de Pelosi à Taïwan comme un affront à sa souveraineté. Pékin considère l’île, qui est autonome depuis la guerre civile chinoise des années 1940, comme faisant partie de la nation chinoise, qui n’a pas encore été intégrée pacifiquement au continent.

Les États-Unis ont reconnu qu’il n’y a qu’une seule Chine depuis les années 1970 et ont transféré leur reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979, mais ont maintenu des liens informels avec l’île.

La Maison Blanche a pris ses distances avec les projets de voyage de Pelosi, affirmant que l’orateur était libre de prendre de telles décisions indépendamment de ce que veut l’exécutif.

Mais le gouvernement chinois pourrait bien le considérer comme un élément d’une politique hostile plus large envers Pékin, a déclaré Benjamin Chiao, professeur à la Paris School of Technology and Business, à RT.

“La politique américaine en ce moment joue avec le feu”, dit-il, ajoutant qu’au cours des deux dernières années, il “a tout fait jusqu’au point de violer ou de rejeter clairement la politique d’une seule Chine.”

Comme exemple récent du traitement par les États-Unis de Taiwan comme une nation souveraine, Chiao a rappelé que Washington “a invité Taïwan au Sommet des démocraties l’année dernière, contre lequel la partie chinoise a mis en garde à plusieurs reprises.”

Selon l’analyste, Washington semble forcer la Chine à concéder les accords commerciaux et sa position sur le conflit russo-ukrainien. Mais, a-t-il ajouté, la Chine n’a pas cédé et les États-Unis n’ont plus guère d’autre choix que “pour aggraver encore l’affaire.”

Ces dernières années, le soutien diplomatique, économique et militaire que Taipei reçoit de Washington n’a cessé de croître alors que les États-Unis intensifiaient leur soi-disant compétition des grandes puissances contre la Chine.

En mai, le président Joe Biden s’est explicitement engagé à utiliser l’armée américaine pour défendre Taïwan, ce que la Chine a considéré comme une escalade significative. En juin, un nouveau projet de loi a été présenté au Congrès américain qui, selon les critiques, annulerait pratiquement la politique d’une seule Chine.

“Les États-Unis creusent et brouillent la politique d'”Une Chine””, Le représentant chinois à l’ONU Qin Gang a affirmé le mois dernier lors d’une apparition au Forum sur la sécurité d’Aspen. Le principe est “le fondement politique des relations sino-américaines” et “le fondement de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taiwan également” il a souligné.

Les responsables américains affirment que leur engagement envers la politique “Une Chine” est plus fort que jamais, mais Pékin soutient que les actions américaines encouragent tacitement Taïwan à déclarer son indépendance formelle.