RT Documentary fête ses 10 ans : voici le Top 5 des films à voir absolument

1) Dandys congolais

En République du Congo, il existe un club de gentlemen qui s’habillent pour impressionner. Alors qu’ils traversent les bidonvilles poussiéreux de la capitale Brazzaville, ces dandys africains portent des costumes de créateurs pointus et des chaussures faites à la main. Ils sont membres du mouvement La Sape. Aucune étiquette de prix ne peut empêcher les « sapeurs » de dépenser de l’argent pour Armani ou Yves Saint Laurent. Pour payer leur hobby extravagant, les dandys congolais se donnent beaucoup de mal. Certains épargnent pendant des années, tandis que d’autres s’endettent énormément.

2) Anges déchus

Des hommes des États-Unis, d’Europe, de Corée et de Chine se rendent à Angeles City aux Philippines pour payer pour du sexe. Les enfants orphelins de l’industrie du sexe du pays sont laissés pour compte dans le sillage du tourisme charnel. Avec une peau claire, des traits caucasiens, une peau noire et des traits asiatiques, ils se démarquent dans la foule. Leurs mères, dont certaines sont aussi des enfants de travailleuses du sexe et d’étrangers, peinent dans les bars et se prostituent pour mettre de la nourriture sur la table. Ce film raconte les histoires des enfants abandonnés. Ils envoient des messages sincères à leurs pères éloignés et partagent leurs rêves de ne pas succomber au même sort que leurs mères.

L’un de ces enfants est Mary Ann. Sa mère Jennifer espérait qu’ils pourraient déménager à l’étranger pour vivre avec son petit ami américain. En 2021, Jennifer et Mary Ann vivent toujours aux Philippines.

3) Agafia

Agafia Lykova vit seule au fond de la taïga sibérienne. Elle n’a jamais quitté son campement. Elle parle le vieux slave et prie beaucoup. Elle est le dernier membre survivant d’une famille de vieux croyants, qui a fui la persécution religieuse à l’époque soviétique. La famille Lykov a été découverte pour la première fois en 1978 par un groupe de géologues. Ils ont été frappés par le fait que les Lykov semblaient appartenir au 17ème siècle. Ils avaient fui la modernisation et étaient extrêmement pieux.

Depuis la mort de son père en 1988, Agafia est restée la plupart du temps seule. A 77 ans, elle coupe encore du bois, transporte l’eau de la rivière et s’occupe de son jardin. En 2021, l’ermite a déménagé dans une nouvelle hutte qui a été bénie par le chef de l’église russe des vieux-croyants.

4) Les mariées de force

‘Ala kachuu’ ou enlèvement de mariée est une pratique de longue date au Kirghizistan. Les hommes arrachent les femmes en plein jour et les forcent à se marier. Lorsqu’un ravisseur amène une « épouse » dans la maison de sa famille, les femmes de la famille essaient de convaincre la femme de consentir. Souvent, les familles de ces épouses enlevées acceptent le mariage simplement parce qu’elles considèrent l’enlèvement comme honteux. Cependant, de nombreuses victimes ne peuvent pas le tolérer et se suicident.

Bien que la pratique soit illégale et qu’un voleur de mariée puisse encourir jusqu’à 10 ans de prison, l’application de la loi est laxiste. En avril 2021, des manifestations ont éclaté à Bichkek, la capitale du Kirghizistan, après l’enlèvement d’Aizada Kanatbekova, 27 ans, puis retrouvée morte aux côtés de son ravisseur. Après l’enlèvement, la police a rejeté les appels à l’aide de sa mère. Il existe également une croyance répandue selon laquelle les mariages forcés et les enlèvements de mariée sont des affaires familiales.

5) ToxiCité

Agbogbloshie est la plus grande décharge d’électronique au monde, où les vieux iPhones et ordinateurs portables trouvent leur dernière demeure. Des tonnes de déchets électroniques en provenance des pays occidentaux et d’Asie sont livrées à l’ancienne zone humide près de la capitale ghanéenne d’Accra. Quelque 80 000 habitants y travaillent jour et nuit, ramassant de la ferraille. Ils appellent l’endroit Sodome et Gomorrhe : cela les nourrit et les tue à la fois. Ils survivent avec entre 3 et 5 $ par jour et ne mangent qu’un seul repas. La terrible pollution de l’air due à la combustion des plastiques rend très dangereux même d’être là.

L’équipe de RT Documentary a été confrontée à une attitude hostile lors du tournage du film. « Ils ont cette attitude envers les étrangers. Ils croient que toutes les ressources ont été enlevées à l’Afrique et c’est pourquoi ils doivent maintenant fouiller dans les ordures pour survivre », dit le cinéaste Vitaly Buzuev.

