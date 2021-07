Le projet de réalité virtuelle « Lessons of Auschwitz », commémorant le 75e anniversaire de la libération du tristement célèbre camp de concentration par l’armée soviétique, a été nominé aux 42e Prix annuels des nouvelles et des documentaires Emmy.

Le projet de RT Creative Lab a été présélectionné pour la catégorie « Outstanding Interactive Media : Documentary ». La nomination a été annoncée mardi par la National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) basée à New York, aux États-Unis. Les prix seront remis les 28 et 29 septembre et la cérémonie sera diffusée en ligne.

Les Emmy Awards sont l’une des compétitions de récompenses télévisées les plus prestigieuses au monde. La 42e édition des News & Documentary Emmy Awards honore le contenu de la programmation de plus de 2 200 soumissions qui ont été créées à l’origine au cours de l’année civile 2020, jugées par un groupe de plus de 800 pairs professionnels de l’industrie de l’information et du documentaire de la télévision et du streaming / médias numériques.



Il s’agit de la 10e nomination aux Emmy Awards de RT au total.

« Lessons of Auschwitz » est une expérience sociale qui vise à montrer comment l’histoire peut être racontée et réimaginée par les jeunes générations grâce à l’art numérique. Le projet honore le 75e anniversaire de la libération en 1945 du camp de concentration d’Auschwitz par l’Armée rouge. A cette occasion, RT a amené neuf élèves d’un lycée de Moscou – âgés de 13 à 16 ans – au Mémorial en Pologne pour vivre personnellement cette expérience. Après le voyage, nous leur avons demandé d’exprimer leurs réactions en réalité virtuelle sous la direction créative du principal artiste russe XR, Denis Semionov. Le compositeur Peter Theremin, qui est également un maître du plus ancien instrument électronique, le termenvox, a écrit une partition originale pour le film. Pour faire « Leçons d’Auschwitz », les jeunes artistes ont utilisé des pinceaux audio-réactifs en réalité virtuelle qui ont permis à leurs créations d’interagir avec les ondes sonores du termenvox comme un égaliseur.







Aussi sur rt.com

The One Show 2021 : RT Creative Lab remporte 2 crayons de bronze, 9 mérites dans le meilleur prix mondial de la publicité et du design







« Lessons of Auschwitz » fait partie du projet de réseau social #VictoryPages de RT dédié au 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique. Le projet raconte son histoire sur cinq plateformes : Twitter, Instagram, Facebook, VK et YouTube.

Différentes séries de #VictoryPages ont remporté de nombreux prix, notamment des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.

Vous voulez rester au courant de nos nouveaux projets? Consultez le site Web de RT Creative Lab. Suivez RT Creative Lab sur les réseaux sociaux – Twitter, Facebook, Instagram et Viméo.