RT Creative Lab remporte les ‘Oscars Internet’ pour la meilleure utilisation des histoires aux 25e Webby Awards

Les Webbys, salués comme «la plus haute distinction de l’Internet», sont présentés chaque année par l’Académie internationale des arts et des sciences numériques, dont le siège est à New York. Il s’agit du 5e Webby de RT Creative Lab, mais le premier à être décerné à RT par les membres du jury exécutif de l’Académie internationale des arts et des sciences numériques.

La saison du 25e anniversaire des Webbys a été une année record pour le prix américain surnommé «les Oscars Internet». Près de 13 500 candidatures provenant des 50 États (États-Unis) et de plus de 70 pays ont été examinées par l’Académie internationale des arts et des sciences numériques. Seuls 10% d’entre eux ont été nominés et seuls quelques projets ont reçu le prix convoité.

Les projets de RT Creative Lab ont reçu une victoire, trois nominations et trois lauréats au total cette année, ce qui en fait le plus grand succès de l’équipe à ce jour aux Webbys. L’équipe de RT fait partie des autres gagnants comme Pharrell Williams, Katy Perry, Trevor Noah, James Corden, Timbaland et Michael J. Fox.

«Nous tenons à remercier l’Académie d’avoir reconnu notre travail. Nous tenons à remercier nos familles, amis et collègues qui nous ont soutenus chaque année sur notre chemin pour gagner ce prix très convoité ». déclare Kirill Karnovich-Valua, directeur du RT Creative Lab. «Nous félicitons nos artistes et partenaires sans qui cette victoire ne serait pas possible!»

«The Endless Letter» est une série graphique unique comprenant des centaines d’extraits de lettres originales de la Seconde Guerre mondiale de la ligne de front, qui ont été collectées dans les archives russes par l’équipe du projet «Letters from the Front». Les citations sont accompagnées d’illustrations créées par de jeunes étudiants de l’école de design RANEPA de Moscou, ainsi que par des artistes de renom Peter Bankov et Mikhail Sorkin. Les fragments de lettre et les illustrations ont été partagés ligne par ligne sur Instagram Stories, créant une sorte de « lettre sans fin » avec une partition originale et non-stop du jeune compositeur russe Max Makarychev.

«Derrière chaque ligne, chaque extrait était une vraie personne. C’est ce qui rend la lettre sans fin particulièrement poignante. Nous avons cité environ 400 lettres, chacune donnant une histoire complète dans un seul cadre ». dit Elena Medvedeva, productrice de RT Creative Lab, qui a édité et organisé la série «The Endless Letter».

Ici, en Russie, quand vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, vous parlez de «nos grands-pères et grands-mères», qui sont désormais des personnes très, très âgées, aux cheveux gris et ridés. Mais ces lettres donnent une dure douche à la réalité: les gens à qui cette guerre monstrueuse a été forcée étaient en fait dans la vingtaine et la trentaine. Ça pourrait être nous.

«The Endless Letter» fait partie du projet #VictoryPages – un grand projet numérique multiplateforme consacré à 75 ans depuis la victoire sur le nazisme. Il offre l’occasion d’évaluer l’ampleur du 9 mai 1945, jour de la fin de la guerre pour l’URSS, à travers les impressions personnelles des contemporains. Près de 27 millions ont été tués ou sont morts pendant la guerre. Le jour de la victoire est important en Russie parce que chaque famille a un héros de guerre qui est rentré chez lui ou est mort au combat.

«C’est pourquoi il était important de reconnecter V-Day à la véritable tragédie qui s’est produite au siècle précédent – aux vraies personnes et à leur voix réelle,» dit Medvedeva.

«Ces personnes ont été prises entre l’ennemi impitoyable et l’État qui les a utilisées comme ressource, mais à la fin, quand elles ont traversé ces jours difficiles, c’était au nom de leurs proches: leurs parents, leurs épouses et maris, sœurs et frères. , leurs enfants et leurs amis. C’était pour leur maison, même si cette maison était une petite maison près de Krasnodar.

Notre projet est une histoire de victoire racontée pour les jeunes, par les jeunes, en utilisant le langage des médias modernes, sur cinq réseaux sociaux.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont recueilli un total de 69 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.

Vous souhaitez rester au courant de nos nouveaux projets? Consultez le site Web de RT Creative Lab. Suivez RT Creative Lab sur les réseaux sociaux – Twitter, Facebook, Instagram et Vimeo.