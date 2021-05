Série Instagram « La lettre sans fin » a remporté le très convoité Pencil Award dans la catégorie Writing for Design. Le prix Wood Pencil représente le meilleur de la publicité et du design de l’année. RT figurait parmi les lauréats dans la catégorie Spotify, BBDO, Droga5 NY, Ogilvy et autres.

Basée à Londres, D&AD inspire une communauté de penseurs créatifs en nourrissant et en stimulant les meilleurs du design et de la publicité depuis 1962. Le crayon 2021 de RT Creative Lab est le 25e décerné à un participant russe par le jury de D&AD depuis la création de son prix.

Le nombre d’inscriptions pour la compétition notoirement difficile à gagner varie chaque année. Les 430 candidatures lauréates et présélectionnées de la cérémonie de remise des prix 2021 sont présentées sur le site Web de D&AD, une archive en ligne pour les créatifs du monde entier.

‘The Endless Letter’ est une série graphique unique présentant des centaines d’extraits de lettres originales de la Seconde Guerre mondiale provenant du front, qui ont été collectées dans les archives russes par l’équipe du projet ‘Letters from the Front’. Les citations sont accompagnées d’illustrations créées par de jeunes étudiants de l’école de design RANEPA de Moscou, ainsi que par des artistes renommés Peter Bankov et Mikhail Sorkin. Les fragments de lettres et les illustrations ont été partagés ligne par ligne sur Instagram Stories, créant une sorte de «lettre sans fin» avec une partition originale et non-stop du jeune compositeur russe Max Makarychev.

« Derrière chaque ligne, chaque extrait était une vraie personne. C’est ce qui rend The Endless Letter particulièrement poignant. Nous avons cité environ 400 lettres, chacune racontant une histoire complète dans un seul cadre », », déclare Elena Medvedeva, productrice de RT Creative Lab, qui a édité et organisé la série « The Endless Letter ».

‘The Endless Letter’ fait partie du projet #VictoryPages – un grand projet numérique multi-plateforme dédié aux 75 ans depuis la victoire sur le nazisme. C’est l’occasion d’apprécier l’ampleur du 9 mai 1945, jour de la fin de la guerre pour l’URSS, à travers les impressions personnelles de contemporains. Près de 27 millions ont été tués ou sont morts pendant la guerre. Le Jour de la Victoire est important en Russie car chaque famille a un héros de guerre qui est soit rentré chez lui, soit mort au combat. Le projet #VictoryPages est une histoire de victoire racontée pour les jeunes, par les jeunes, en utilisant le langage des médias modernes, sur cinq réseaux sociaux.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont rassemblé un total de 80 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.

