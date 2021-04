Pourquoi certains génocides se souviennent-ils sans cesse tandis que d’autres sont jetés à la poubelle de l’histoire? Dans ‘Forgotten Genocides: The Sin of Silence’, diffusé le 23 avril, RT America pose ces questions et plus encore.

Le génocide arménien a laissé un million et demi de chrétiens morts jonchant les restes de l’Empire ottoman. Mais il a fallu un siècle aux États-Unis pour qualifier officiellement ces événements de génocide. Alors qu’est-ce qui a changé? «La géopolitique est reine», a déclaré le producteur et historien de RT Nebojsa Malic. La Turquie était autrefois le rempart de l’OTAN contre l’Union soviétique, mais au moment de la reconnaissance du génocide en 2019, le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, avait irrité les États-Unis en achetant des armes russes et en envahissant le nord de la Syrie. La communauté arménienne jubilait à l’idée de se faire reconnaître, mais tout le monde ne pense pas que la situation sur le terrain changera. L’archevêque arménien Vicken Aykazian dit ce qui se passe aujourd’hui «Est un génocide continu, jusqu’à ce qu’ils y mettent un terme.» Alors que le génocide arménien a finalement été reconnu, un autre massacre a été agressivement oublié. L’assassinat d’un demi-million de Serbes, de Juifs et de Roms orthodoxes pendant la Seconde Guerre mondiale par des fascistes croates (« Ustasha ») est peu connue en Occident. Mais le fait du génocide est incontestable. Alors pourquoi reconnaître le génocide arménien mais ignorer un autre massacre tout aussi valable et historiquement factuel dans les Balkans? La réponse est encore une fois géopolitique. Selon les mots de l’activiste serbe Dragana Tomasevic, les gouvernements montrent peu «Le respect des victimes et de leurs descendants.» Ce manque de respect s’est traduit par une brutale guerre de coalition menée par les États-Unis contre les restes de la Yougoslavie après son éclatement dans les années 1990. Les Serbes étaient qualifiés d’ennemis; ainsi les Croates, les Musulmans bosniaques et les Albanais sont devenus les victimes. Bien sûr, le récit du génocide serbe pendant la Seconde Guerre mondiale a mis les Serbes à la place des victimes, et cela ne ferait pas pour la guerre de propagande qui a accompagné les bombardements aériens de la Serbie. «C’était juste au moment où les États-Unis ont reconnu le génocide arménien que j’ai appris l’existence du camp d’extermination des Serbes à Jasenovac,» a déclaré l’auteur du documentaire et producteur de RT Dr. Joseph Ricci. «Je n’arrêtais pas de me demander, pourquoi reconnaissons-nous un génocide et prétendons-nous qu’un autre ne s’est jamais produit… et pourrait-il y en avoir aujourd’hui que nous ignorons activement?» Le problème des génocides oubliés et des péchés du silence qui les accompagnent se produit en effet en ce moment même. Selon le Dr Joseph Khalil, chrétien libanais et réfugié, ce qui se passe avec les chrétiens au Moyen-Orient après l’invasion américaine de l’Irak en 2003 a été un « génocide » avec certitude. L’avenir verra-t-il un autre génocide oublié avec la disparition des chrétiens du Moyen-Orient, leur patrie d’origine? Regardez ‘Forgotten Genocides’ sur RT America, diffusé le 23 avril, pour en savoir plus. Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!