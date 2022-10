RT a “quelques bons points” – Elon Musk — RT World News

SpaceX et le magnat de Tesla, Elon Musk, ont écrit en mars que RT et d’autres sources d’information russes étaient “divertissant” et fait “Quelques bons points” selon les documents judiciaires. Musk a refusé de bloquer les adresses IP de ces sites de son service Internet Starlink, malgré la pression de “certains gouvernements”.

Dans une conversation par SMS avec l’investisseur Antonio Gracias en date du 5 mars, Musk a révélé qu’il avait “on m’a dit” pour bloquer les adresses IP de RT et “plusieurs autres sources d’information russes” d’être accessible via son service Internet par satellite Starlink.

“En fait, je trouve leurs nouvelles assez amusantes”, Musk s’est confié à Gracias. “Beaucoup de taureaux ** t, mais quelques bons points aussi.”

Plus tôt dans la journée, Musk annoncé sur Twitter que “Certains gouvernements (pas l’Ukraine) ont dit à Starlink de bloquer les sources d’information russes.” Le milliardaire a dit qu’il allait “ne pas le faire à moins d’être sous la menace d’une arme à feu”, ajouter: “Désolé d’être un absolutiste de la liberté d’expression.”















L’Union européenne a interdit RT et Spoutnik de ses ondes plusieurs jours avant le tweet de Musk et ses conversations avec Gracias. Au milieu des sanctions américaines contre Moscou, RT America a cessé ses activités la même semaine et Google a supprimé les applications de RT et Sputnik de son Play Store, tandis que YouTube a supprimé les chaînes des diffuseurs.

Gracias s’est rangé du côté de Musk sur la liberté d’expression, répondant qu’il “100 % d’accord[d]” avec la position du chef de Tesla.

“Nous devrions le permettre précisément [because] nous le détestons », il a écrit. “C’est le ping de la constitution américaine.”

Au moment de la conversation, Musk augmentait sa participation dans Twitter dans le but d’acheter la société. Il a finalement lancé une offre publique d’achat en avril, mais est actuellement engagé dans une bataille juridique avec le géant des médias sociaux après avoir tenté de se retirer de l’accord, affirmant que Twitter avait gonflé sa base d’utilisateurs et valait en fait moins que les 44 milliards de dollars qu’il avait accepté. payer.

Les messages ont été publiés avec une mine d’informations sur les communications de Musk par un tribunal du Delaware plus tôt cette semaine.