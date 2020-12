À gauche, Tamsyn Muir. Droite, Constance Grady | À gauche, Vicki Bailey de VHBPhotography. À droite, Kainaz Amaria / Vox.

En janvier, nous parlons de nécromanciennes lesbiennes dans l’espace.

Le Vox Book Club est lié à Bookshop.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

Pour traverser ce long et dur hiver, le Vox Book Club lit une paire de romans délicieux sur les nécromanciennes lesbiennes dans l’espace. Ensemble, Gédéon le Neuvième (notre choix de décembre) et Harrow le neuvième (notre choix de janvier) constitue l’une des expériences de lecture les plus amusantes et les plus captivantes que j’ai eues depuis très longtemps. Ils ont une prose riche et veloutée, une mythologie sinueuse et compliquée et une histoire d’amour profondément livrable en leur centre.

Jusqu’à présent, nous avons commencé à parler de certains des tropes de genre remixés de Gédéon le Neuvième, et nous aborderons Harrow le neuvième le 15 janvier. Après cela, notre discussion sur les deux livres se terminera par une conversation avec l’auteure Tamsyn Muir elle-même, en direct sur Zoom fin janvier. Et vous pouvez rejoindre!

Nous rencontrerons Muir pour une discussion en direct à 12 h, heure de l’Est Jeudi 28 janvier. (Si vous avez déjà assisté à l’un de nos événements en direct, vous pourriez y être habitué à partir de 17 h, heure de l’Est, alors notez que celui-ci sera un événement à l’heure du déjeuner.) Nous discuterons pendant environ 45 minutes et les questions du public encouragé. Vous pouvez RSVP ici, et en attendant, abonnez-vous à notre newsletter Vox Book Club pour vous assurer de ne rien manquer.