Inscrivez-vous à cet événement gratuit qui aura lieu le 14 décembre.

Dans le monde entier, au 11 décembre 2020, le coronavirus a fait près de 1,6 million de vies – et en a changé des milliards.

Rejoignez le Dr Anthony Fauci et Aujourd’hui, expliqué animez Sean Rameswaram le lundi 14 décembre à 16 h HE pour une discussion virtuelle en direct sur la façon dont cette année nous a tous changé et comment elle a eu un impact sur Fauci personnellement et professionnellement. Le journaliste de Vox, Umair Irfan, se joindra également pour parler de la prochaine étape de la pandémie de coronavirus, y compris les dernières nouvelles sur le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19, et répondra à certaines de vos questions sur le prochain déploiement du vaccin aux États-Unis.

Cet événement est gratuit pour tous. RSVP maintenant pour réserver votre place.

Cette conversation en direct fera partie de la Aujourd’hui, expliqué la prochaine série de podcasts «Toi, moi et Covid-19», rétrospectivement sur la façon dont le coronavirus a fondamentalement remodelé notre monde. À travers des reportages, des réflexions d’auditeurs et des entretiens, l’équipe examinera comment Covid-19 a changé nos relations les uns avec les autres et les endroits où nous vivons, a bouleversé nos moyens de subsistance et redéfini ce que nous pensions être «normal».

Le premier épisode de la série tombe le lundi 21 décembre et se poursuit pendant cette semaine. S’abonner à Aujourd’hui, expliqué où que vous écoutiez des podcasts, y compris Podcasts Apple, Podcasts Google, et Spotify – pour ne pas manquer un épisode.