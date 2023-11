RSF impliquée dans les massacres du Darfour après la victoire sur l’armée

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

AIROBI — Les paramilitaires soudanais et les milices alliées ont pris d’assaut des villes de la région occidentale du Darfour, avec des massacres signalés dans une capitale régionale et dans un camp de familles déplacées, ont indiqué des témoins oculaires. La prise des villes, auparavant divisées entre les deux forces, constitue la percée militaire la plus importante réalisée par les Forces de soutien rapide depuis le début de la guerre il y a sept mois, et menace d’ouvrir la voie à un nouveau chapitre de violence en attirant des forces qui jusqu’alors restaient en place. à l’écart des combats.

Trois des cinq capitales régionales sont tombées coup sur coup au cours de la semaine écoulée : Nyala, Geneina et Zalingei. De grandes bases militaires ont également été capturées ou désertées, et les soldats ont fui vers le Tchad.

Ahmed Sharif, 31 ans, a déclaré mercredi qu’il avait personnellement récupéré 102 corps et installé des tentes dessus après une attaque ce week-end contre Ardamata, un quartier de Geneina qui abrite une base militaire et un grand camp pour les familles déplacées. La route menant à la frontière était jonchée de dizaines de corps supplémentaires, a-t-il expliqué, et les dirigeants du camp qui avaient fui vers le Tchad avaient recueilli les noms de centaines d’autres personnes signalées comme mortes par des membres de leurs familles et des témoins.

La guerre civile dans ce pays de 50 millions d’habitants a éclaté le 15 avril entre les RSF, dirigées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, universellement connu sous le nom de Hemedti, et l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Les deux hommes avaient coopéré pour renverser un gouvernement dirigé par un Premier ministre civil, mais se sont ensuite retournés l’un contre l’autre.

L’armée a bombardé à plusieurs reprises des quartiers civils et les RSF, alliées à plusieurs milices d’origine arabe, ont été accusées de multiples attaques contre des hôpitaux et de massacres, ainsi que d’attaques à motivation ethnique dans la région occidentale du Darfour. Jusqu’à présent, 6 millions de personnes au Soudan ont fui leurs foyers et la moitié de la population a besoin d’une aide urgente.

À Geneina, l’attaque a commencé samedi matin dans quatre directions, a déclaré Sharif, et après que les combattants paramilitaires ont pris le contrôle de la base militaire, ils ont procédé à des meurtres et à des arrestations dans la ville et dans le camp.

“Dimanche, de nombreux véhicules 4×4 sont entrés dans le camp et les tueries se sont poursuivies jusqu’au soir”, a-t-il déclaré. « Après midi, ils nous ont attaqués à moto parce que les voitures ne pouvaient pas circuler dans ces rues étroites. Je me suis caché dans l’une des maisons et j’entendais des insultes et des meurtres de la part des gens à proximité. Ils disaient aux gens : « Ô esclaves » et nous décrivaient comme des alliés de l’armée. Les milices ethniquement arabes utilisent souvent ce terme comme une insulte contre les groupes ethniquement africains.

Un autre témoin, Kaltoum Ahmed, 43 ans, a déclaré avoir vu des miliciens tuer une trentaine de personnes dans le quartier de Kubra, près de la base militaire de Geneina, après les avoir expulsées de leurs maisons.

Un troisième témoin, un homme de 34 ans qui a requis l’anonymat pour sa propre sécurité, a déclaré qu’il connaissait 10 personnes qui ont été tuées au cours du week-end. Il a déclaré que deux de ses proches avaient tenté de se cacher dans un poulailler, mais que les miliciens les avaient tués et qu’il avait vu les corps. Il a déclaré que le quartier de Kubra et le camp d’Ardamata avaient été le théâtre de massacres à grande échelle.

Les Nations Unies et l’association caritative médicale Médecins sans frontières ont également tiré la sonnette d’alarme face aux informations faisant état d’atrocités.

« Nous avons reçu des informations faisant état d’assassinats, de massacres de familles et de civils. Nous avons entendu parler de détentions et de disparitions forcées… d’un grand nombre de personnes, y compris des personnes déplacées internes vulnérables qui s’étaient réfugiées autour de la base des SAF à Ardamata. Les RSF, en tant qu’autorité de facto qui contrôle désormais la région, sont responsables de la sécurité des civils », a déclaré le coordinateur humanitaire adjoint de l’ONU pour le Soudan, Toby Harward.

Stéphanie Hoffmann, coordinatrice de Médecins sans frontières à Adré, une ville tchadienne frontalière avec le Soudan, a déclaré que plus de 7 000 personnes avaient traversé la frontière au cours des trois premiers jours de novembre, soit plus que tout le mois précédent. Un homme a déclaré qu’il avait fui avec 16 personnes – toutes avaient été tuées sur la route, à l’exception de lui. Il a reçu plusieurs balles mais a survécu en faisant le mort, a indiqué l’agence humanitaire.

Le groupe paramilitaire RSF n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur ces meurtres.

Les forces affiliées aux RSF encerclent depuis cinq jours une autre capitale régionale, Fashir. Fashir abrite des dizaines de milliers de civils déplacés ainsi que des milices lourdement armées des Zaghawa, un groupe ethniquement africain, qui a passé près de deux décennies à combattre le gouvernement central. Les Zaghawa ont publié une déclaration affirmant qu’ils se battraient s’ils étaient attaqués.

Le gouverneur de la région a exhorté les parties belligérantes à permettre aux civils de fuir dans une publication sur Facebook.

La menace d’un affrontement entre les Zaghawa et les RSF fait craindre que certaines parties du Darfour ne soient replongées dans la guerre civile qui a dévasté la région il y a vingt ans, lorsque les milices arabes connues sous le nom de Janjaweed – signifiant « diables à cheval » – ont incendié villages, tué des civils en masse et utilisé les viols massifs comme arme de guerre.

Plus tard, de nombreuses unités Janjaweed ont été incorporées aux RSF tandis que certains des anciens rebelles ont obtenu des postes au sein du gouvernement dans le cadre d’un accord de paix.

« Nous avons déjà été témoins d’atrocités à grande échelle au Darfour perpétrées par RSF et ses milices affiliées », a déclaré Alan Boswell, directeur de l’International Crisis Group pour la Corne de l’Afrique. « Une bataille pour Fashir pourrait être le point de bascule qui ramènerait certaines parties du Darfour dans le type de violence que nous avons connue il y a 20 ans. »

Ces violences font suite à des mois d’escarmouches sanglantes au Soudan. L’armée contrôle la plupart des terres agricoles à l’est, ainsi que le terminal pétrolier de Port-Soudan. Les RSF contrôlent les champs aurifères de l’ouest et les frontières poreuses du désert menant aux camps de réfugiés au Tchad et aux bazars d’armes de Libye et de République centrafricaine. Il étend également lentement son contrôle sur l’oléoduc qui serpente du Soudan du Sud jusqu’à la mer.